記者吳睿慈／台北報導

南韓新生代男團ALL(H)OURS週末在台北舉辦首次FANCON「ALL the HOURS in TAIPEI」，7位成員熱情獻唱14首歌曲並大談對台灣的喜愛，成員KUNHO在開場便表示：「真心歡迎大家來到我們首次海外FAN CON，我們說好會回來的，這次就是為了實現和大家的約定！」他們更一眼認出曾經見過的粉絲，秀出過人記憶力。

▲ALL(H)OURS記憶力驚人，一眼就認出看過的粉絲。（圖／ONINN ASIA提供）



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ALL(H)OURS過去曾登上《小姐不熙娣》打開知名度，出道後三度訪台，成員HYUNBIN感性說：「有些Min(ut)e雖然好久不見，但一眼就認出來了。」MASAMI也笑稱：「我終於又吃到我最愛的炒滷味跟地瓜球！」YOUMIN則提到：「這次的主題『ALL the HOURS』，就是我們走過的全部時間，希望能與台北的大家一起分享。」

▼▲ALL(H)OURS見面會上載歌載舞。（圖／ONINN ASIA提供）



接連帶來〈WAO WAO〉、〈GOTCHA〉、〈PSYCHO MANTRA〉等人氣歌曲，並翻唱MONSTA X〈Shoot Out〉與EXO〈For Life〉，展現多元風格與穩健實力，MASAMI說：「這是我們成年後第一次FAN CON，想挑戰更成熟沉穩的一面。」ON:N也補充：「但我們的可愛魅力也是不能少的喔！」

遊戲單元「氣球的華爾滋」讓全場笑聲不斷，成員兩兩抱在一起拍氣球，輸家需吃下特殊口味洋芋片，XAYDEN搞笑說：「這是肉體與精神合一的團體戰吧？」安可前播放成員自製影片，紀錄從練習生到出道的歷程。YOUMIN說：「第一次看大家還在笑對方演技，後來卻都安靜下來被感動打到。」HYUNBIN則向粉絲喊話：「今天起，就是Min(ut)e的第一天！」

▲ALL(H)OURS三度訪台，帶來誠意十足演出。（圖／ONINN ASIA提供）



最後他們以〈Racer〉、〈ALL OURS〉與安可曲〈GIMME GIMME〉作結尾，KUNHO感性喊話：「ALL(H)OURS會永遠在你們身邊，陪你們度過每一個值得記住的時刻。」現場掌聲與尖叫聲不斷，活動劃下溫暖句點。