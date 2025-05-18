只加入LE SSERAFIM短短19天！金佳覽退團3年回來了　清秀素顏近況照引暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團LE SSERAFIM前成員金佳覽曾打算隨著團體一起出道，怎料，還沒出道就遭到同期校友指稱是霸凌加害者，加入團體只有短短19天，最後扛不住輿論壓力退團。她雖不是LE SSERAFIM一員，但仍有忠實粉絲支持著她，18日突然在IG貼出照片，歌迷再次看到她更新近況，馬上就引起討論了，紛紛淚崩喊著「妳回來了」。

▲金佳覽退團3年回來了。（圖／翻攝自金佳覽IG）



金佳覽退出LE SSERAFIM後，回到學校繼續完成學業，有傳她邊上學邊進修演技，未來可能會朝演員方向前進，而她雖不再更新近況，但不時會有同期友人貼出她的照片。她在2024年高中畢業，成功考取建國大學媒體演技系，因此也有不少人猜測，她仍有明星夢，未來有可能以演員再次出道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金佳覽更新素顏近況照。（圖／翻攝自官方IG）



退團3年，金佳覽18日罕見更新自己的照片，她對著鏡子自拍，露出半張臉龐，一頭秀麗長髮及腰，沒有過濃的妝容打扮，而是幾乎素顏的外貌，但長相依舊很清秀，其他幾張照片，她則是俏皮的嘟著嘴，還有對著鏡頭秀出吃草莓的近況，文章並未寫下文字，但大批粉絲湧入留言。

▲金佳覽加入LE SSERAFIM只有19天。（圖／翻攝自官方IG）



由於金佳覽難得更新照片，眾多粉絲在留言區寫下「MY BABY IS BACK（我的寶寶回來了）」、「I MISS YOU SO MUCH MY LOVE（我的愛好想你）」、「U SO PRETTYY（妳好漂亮）」掀起熱議。