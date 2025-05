只加入LE SSERAFIM短短19天！金佳覽退團3年回來了　清秀素顏近況照引暴動

記者吳睿慈/綜合報導

南韓女團LE SSERAFIM前成員金佳覽曾打算隨著團體一起出道,怎料,還沒出道就遭到同期校友指稱是霸凌加害者,加入團體只有短短19天,最後扛不住輿論壓力退團。她雖不是LE SSERAFIM一員,但仍有忠實粉絲支持著她,18日突然在IG貼出照片,歌迷再次看到她更新近況,馬上就引起討論了,紛紛淚崩喊著「妳回來了」。

▲金佳覽退團3年回來了。(圖/翻攝自金佳覽IG)



金佳覽退出LE SSERAFIM後,回到學校繼續完成學業,有傳她邊上學邊進修演技,未來可能會朝演員方向前進,而她雖不再更新近況,但不時會有同期友人貼出她的照片。她在2024年高中畢業,成功考取建國大學媒體演技系,因此也有不少人猜測,她仍有明星夢,未來有可能以演員再次出道。

▲▼金佳覽更新素顏近況照。(圖/翻攝自官方IG)



退團3年,金佳覽18日罕見更新自己的照片,她對著鏡子自拍,露出半張臉龐,一頭秀麗長髮及腰,沒有過濃的妝容打扮,而是幾乎素顏的外貌,但長相依舊很清秀,其他幾張照片,她則是俏皮的嘟著嘴,還有對著鏡頭秀出吃草莓的近況,文章並未寫下文字,但大批粉絲湧入留言。

▲金佳覽加入LE SSERAFIM只有19天。(圖/翻攝自官方IG)



由於金佳覽難得更新照片,眾多粉絲在留言區寫下「MY BABY IS BACK(我的寶寶回來了)」、「I MISS YOU SO MUCH MY LOVE(我的愛好想你)」、「U SO PRETTYY(妳好漂亮)」掀起熱議。