汪小菲許下終生承諾「堅定喊3字」！Mandy點頭答應　感性畫面曝光

記者孟育民／台北報導

汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）於今（17日）在北京郡王府舉辦婚禮，婚禮時間是晚間6點開始，大約從下午3點賓客陸續進場，不少來自台灣親友都來送上祝福。現場畫面也曝光，司儀問兩人「是否願意相伴到生命的終點？」汪小菲則堅定又大聲地連說兩次「我願意」，馬筱梅隨後也點頭答應，兩人給予彼此承諾並真情告白，讓來賓紛紛拍手給予祝福。

▲汪小菲、馬筱梅互訂終生。（圖／翻攝自微博）

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汪小菲高調舉辦婚宴，下午身穿一件黑色外套現身會場，外套上有金色龍形的刺繡設計，婚服的設計既華麗又充滿中國風氣息。他從禮車下車後，先是用右手扶著車門，臉上露出淡定表情，接著快步走上階梯，進入婚禮現場。至於馬筱梅則穿著一襲鮮紅色的旗袍禮服，同樣搭配金色龍紋刺繡，旗袍的剪裁修身，側邊開衩的設計極具傳統中式氣息，小倆口一前一後進到婚禮現場的畫面，全被拍了下來。

▲汪小菲婚禮選在北京郡王府舉辦，中式氣息濃厚。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒微博）

而婚紗照片也曝光，只見兩人不時深情對望、磨鼻子，相當恩愛。Mandy身穿西式婚紗，還有一套紅色中國旗袍裝，帶有古典的優雅。而汪小菲露出幸福的笑容，雖然婚禮前夕鬧出不少風波，但心情似乎沒受到影響。據傳汪小菲為了婚禮花費不少心思，更砸下「天價」籌備，高調放閃愛妻。