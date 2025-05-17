Mandy遭疑帶球嫁汪小菲！　張蘭喜送祝福脫口喊：雙喜臨門

記者王靖淳／綜合報導

已故女星大S前夫汪小菲去年與馬筱梅（Mandy）登記結婚，今（17）日兩人身穿中式婚服在北京舉辦婚禮，而稍早張蘭在微博上傳的祝賀影片中提到「雙喜臨門」4字，內容曝光後不久，立即引發網友討論，紛紛留言猜測馬筱梅帶球嫁汪小菲的可能性。

▲張蘭提到「雙喜臨門」引發網友懷疑馬筱梅懷孕。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人）

透過張蘭分享的影片可見到，她以「既是母親，也是見證者」自許，形容今天兒子的婚禮是人生最珍貴的「雙喜臨門」──一是小倆口用愛締結的承諾，二是命運對堅持者的餽贈。她坦言比起自己在當年獲得「中國誠信企業家」的稱號，今天的婚禮更讓她感到激動不已。

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▲汪小菲、馬筱梅舉辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

張蘭特別向時間、緣分與命運致謝，回顧自己在33年前創辦「阿蘭酒家」時，年僅10歲的汪小菲和她一起打拚，如今看到兒子成為獨當一面的企業家，令她自豪地說：「你才是我此生最驕傲的作品。」對於小倆口選擇「吾愛妻」作為婚姻起點，她深受感動，並感嘆自己作為單親媽媽多年來終活成一座永不倒塌的山，如今看到兒子與愛人並肩站立，她才明白真正的愛，是找到那個願意與你共擔風雨、共賞彩虹的人。

▲汪小菲、馬筱梅婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博）

最後，張蘭以「麻六記」三字諧音，送上三句祝福給兒子及媳婦。她期許兩人如「麻」字般銳氣又能包容分歧，像「六」字般在生活裡守住初心；而「記」字則代表真誠面對彼此，就像她常提醒兒子「品控差一分，口碑毀十分」，愛情同樣道理，需要真心及信任相待。她更以庭院中結著果實的石榴樹比喻兩人的新人生，「你們即將啟程的人生，或許會經歷夏日的驟雨，秋風的考驗，但請相信只要根鬚緊緊纏繞，終能迎來紅寶石般璀璨的豐收季。」