汪小菲婚禮小物一開是寶格麗！　張蘭送兒媳「3面盾牌」涵義曝光

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）17日在北京郡王府舉行婚禮，為兩人牽線的好友李進良也受邀出席，新人特別準備了伴手禮盒，用中國結裝飾，內含寶格麗產品及古瓷瓶，寓意吉祥喜氣。婚宴前，兩人還於自家餐廳麻六記舉行迎賓宴，現場僅低調邀請至親好友，可見小倆口為了婚禮投入了許多心思。

▲汪小菲、Mandy的婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博）

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▲婚禮的伴手禮相當精緻。（圖／翻攝自張小寒微博）

汪小菲母親張蘭，也相當重視兒子的二婚，婚禮前一天，她與馬筱梅的母親一同前往北京雍和宮萬佛閣祈福，祈求婚禮順利進行。婚禮當天，張蘭穿著白色旗袍出席，精神飽滿，面帶笑容。她還特意錄製了一段影片，回顧與兒子共同經歷的艱辛歲月，並大讚媳婦馬筱梅「善良得讓人心疼」，此外，張蘭為新人準備了三面象徵智慧與力量的盾牌，包含《道德經》的柔水盾、陽明心學的明鏡盾，以及家族傳承的木棉盾。

▲張蘭為兒子與兒媳送上祝福。（圖／翻攝自微博）

柔水盾象徵「任外界飛砂走石，你們自以柔化剛」，明鏡盾則是「毀譽在他人，修行在己心」，最後的木棉盾則是張蘭希望能代代相傳的物品。雖然婚禮規模不大，僅邀請了親友參與，但透過麻六記分發喜糖與伴手禮照片、張蘭的公開祝福，仍然吸引了廣泛的關注。