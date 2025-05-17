大S百日入夢！Makiyo見「她滿臉笑容」振作發聲　心疼具俊曄憔悴暴瘦

記者孟育民／台北報導

女星薔薔今（17日）迎來35歲，舉辦生日單曲派對，宣布首度以歌手身分出道，推出自創 House 舞曲〈LOVE ME OR NOT〉，MV 斥資千萬、歷時三年籌備、遠赴加拿大拍攝，作品也是送給自己的生日禮物。而Makiyo也特地現身送上祝福，並直接認購100張，展現好交情。提到好姐妹大S，她則透露前陣子有夢到，「她看起來很開心，笑容都很大，我們坐車去她的新家，還帶著她兒子，大S姐姐一定會希望我們再站起來，不要跑就是面對。」

▲薔薔舉辦單曲生日派對，Makiyo特別現身力挺 。（圖／記者謝盛帆攝）

Makiyo先前才發文懷念大S，她今天再度表示：「S媽放心有我們在，我們姐妹們會再強起來，再度出發這個比較重要。」她透露，上次見到小S是在大S的頭七，並無談到復出相關細節，「我們都應該站出來面對，大家都那麼愛她，支持她的人那麼多，為了自己、為了家人，一定要跟強力膠一樣。」

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▲Makiyo依舊想念大S 。（圖／記者謝盛帆攝）

另外，具俊曄因為思念過度，人消瘦一圈，跟先前對比，明顯憔悴不少，據悉他甚至每天都會到金寶山陪伴愛妻，令外界心疼。Makiyo心疼表示：「我頭七那天看到他就很瘦了，人真的很小隻。」

▲具俊曄露面瘦了一圈。（圖／翻攝自Facebook／黃春梅）