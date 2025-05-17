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幻藍小熊15天連跑3城市　她買1特色伴手禮...竟遭下禁令：不准用

記者蔡琛儀／台北報導

女團「GENBLUE幻藍小熊」日前展開亞洲巡迴宣傳首張韓文迷你專輯《ACT LIKE THAT》，15天行程跑遍泰國、馬來西亞、香港等城市，上了各大當地媒體版面、舉辦街頭快閃活動，還登上泰國音樂打歌舞台、出席馬來西亞校園演唱會與記者會，在香港更參加頒獎典禮演出，所到之處都有許多粉絲應援，接機甚至。

▲▼GENBLUE幻藍小熊15天海外巡迴連跑三城市。（圖／天空娛樂提供）

▲▼GENBLUE幻藍小熊15天海外巡迴。（圖／天空娛樂提供）

▲▼GENBLUE幻藍小熊15天海外巡迴連跑三城市。（圖／天空娛樂提供）

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GENBLUE幻藍小熊為拍攝團綜，還在泰國體驗打泰拳、製作當地料理，甚至換上泰國女高中制服在街頭宣傳。六人分組PK拳擊與廚藝，毓被封為「泰拳女王」，采甄也靠著料理實力變身「隱藏版ACE」，每場比賽幾乎都贏。面對語言挑戰，她們努力用英文或泰文介紹專輯，最終獲得路人熱情回應，讓成員笑說像小學生練習上台報告，卻因此留下珍貴回憶。

連續15天密集行程中，幻藍小熊靠飲食自律維持最佳狀態，儘管各地美食當前，她們選擇以沙拉取代高熱量小吃，每到一地便嘗當地特色沙拉，尤其對泰式沙拉最為難忘，AYAKO笑說那股酸辣醬的滋味才是靈魂，她們甚至因為期待沙拉時間，讓拍攝行程變得更有動力，還因此全員意外瘦下一公斤。

▲▼GENBLUE幻藍小熊15天海外巡迴連跑三城市。（圖／天空娛樂提供）

▲▼GENBLUE幻藍小熊體驗泰國學生制服和美食。（圖／天空娛樂提供）

▲▼GENBLUE幻藍小熊15天海外巡迴連跑三城市。（圖／天空娛樂提供）

15天海外行程下來，幻藍小熊成員的行李也差點全數超重，除了表演與宣傳服裝，她們還瘋狂採買當地土產，采甄買了一堆「榴槤擴香瓶」送團員與家人，嚇得大家紛紛求饒，團長XXIN甚至緊急下達禁令「不准在宿舍或公司使用！」相當搞笑。結束海外巡迴後，她們將於5月24日回台舉辦最終場造勢，當天下午兩點將在台北信義香堤廣場帶來熱力演出，現場也設有粉絲互動環節與百人〈ACT LIKE THAT〉COVER挑戰，並同步舉辦「6月29日女團之夜」星光場門票簽票會，持有VVIP與VIP票券的粉絲可上台獲得親筆簽名，還有機會抽中合照資格。

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