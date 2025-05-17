只是點2杯飲料！視網膜沖繩旅遊竟拍成「莊嚴遺照」…網笑：家屬答禮

記者陳芊秀／綜合報導

主持人視網膜（陳子見）擁有流利口條，曾經營YouTube頻道《眼球中央電視台》，現在轉戰綜藝節目主持。他近日第一次前往日本沖繩旅遊，沒想到點飲料拍照紀念，卻意外拍出「莊嚴遺照」感，按讚數突破11萬，數字還在飆升。

▲視網膜沖繩旅遊，點飲料拍照紀念，卻發現「十分莊嚴」。（圖／翻攝自臉書）

視網膜第一次造訪沖繩，旅途中點選了名為「古宇利島果汁塔」的飲料。他開喝前與飲料拍照，但看到成品照後幽默形容「送上來之後卻顯得十分莊嚴」。照片中，他端正坐在白色桌子前，和兩杯橘黃色果汁使用的透明杯，杯子相當高，還有倒長三角的腰身，加上插著白色長吸管，果汁還有蘭花點綴，畫面充滿趣味。

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▲視網膜一張照片超過11萬人按讚。（圖／翻攝自臉書）

▲視網膜拍下喝飲料的影片。（圖／翻攝自臉書）

貼文火速超過11萬人按讚，留言串更是迴響熱烈。網友形容「好法喜充滿的感覺」、「好像蠟燭，只想鞠躬」、「家屬答禮」、「感覺很適合弄一個框」、「真的有莊嚴感…哈哈哈」。

由於照片分享數字破1433次，瘋傳速度太驚人，視網膜17日發文回應，「前天發的沖繩遺照香火非常鼎盛，已經超過11萬人按讚上香，逼近2021視網貘命名的紀錄，簡直是國際外交等級的告別式，牌位本人在此向四方人士答禮」。文中也透露沖繩照刷新了以往的紀錄。

▲視網膜透露「沖繩遺照」香火鼎盛。（圖／翻攝自臉書）