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八點檔《寶島西米樂》復刻50、60年代華麗風格！　盧彥澤讚嘆：像油畫一樣

記者蕭采薇／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》，劇組日前大陣仗拍攝主視覺與大片頭，率先釋出平面視覺設計，與角色個人照。整體視覺以暖色調呈現出復古、華麗的質感，用劇中核心西服店為背景，演員來到猶如時光倒流、散發濃濃50、60年代懷舊氛圍的場景拍攝。

▲台視《寶島西米樂》釋出主視覺設計，呈現時代劇質感。（圖／台視提供）

▲《寶島西米樂》盧彥澤角色個性溫和可愛。（圖／台視提供）

盧彥澤一踏進布置精緻的時代場景就驚呼：「場景的細緻度、人物的線條都好美，整個畫面像油畫一樣！」他更開心地直呼期待大片頭播出成果。當天黃瑄特地帶了腳架，化身「一日劇照師」趁現場空檔幫演員們拍了許多美照。

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▲台視《寶島西米樂》釋出主視覺設計，呈現時代劇質感。（圖／台視提供）

▲蔡祥飾演西服店的掌上明珠，和尹昭德及黃瑄有許多對手戲。（圖／台視提供）

黃瑄依靠過去模特兒經驗，利用現場燈光幫陳玹宇、王盈凱等人拍出不少意境十足的奇蹟美照，由於拍照技術獲得大家讚賞，演員們紛紛排起隊來等著讓黃瑄掌鏡，盧彥澤和蔡祥還現場玩起新組合，背對背看向遠方故作落寞，何宜珊則在一旁叫好。尹昭德看到大家拍出來的成果也想加入拍照行列，「徒弟」何宜珊便笑說：「師傅要排隊喔！」

▲台視《寶島西米樂》釋出主視覺設計，呈現時代劇質感。（圖／台視提供）

▲何宜珊在劇中是一名富有天分的裁縫。（圖／台視提供）

有趣的是，黃瑄當天還帶了30年前尹昭德拍電影的原聲帶，想給尹昭德簽名，尹昭德也大方一口答應，豈料打開一看，結果竟讓他傻眼，尹昭德笑說：「黃瑄拿來說要我幫她簽名，結果一打開，我早就簽過了捏！」

▲台視《寶島西米樂》釋出主視覺設計，呈現時代劇質感。（圖／台視提供）

▲尹昭德飾演手藝精湛的西裝師傅。（圖／台視提供）

原聲帶上還有2010年的簽名日期，距今有15年的時間。黃瑄不好意思笑說：「那是我們第一次合作時的簽名啦，我珍藏到現在，時隔這麼多年，忘記也是很合理吧！」尹昭德也豪爽回應：「合理，所以我再簽一次。」黃瑄也笑說：「希望下一個15年，能找昭德哥再簽一次。」

▲台視《寶島西米樂》釋出主視覺設計，呈現時代劇質感。（圖／台視提供）

▲黃瑄飾演西服店老闆娘，富有交際手腕。（圖／台視提供）

這次主視覺及片頭不僅風格考究、畫面講究，燈光設計也格外吸睛。黃瑄稱讚道：「復古又華麗的視覺真的很迷人，每個人彷彿都在發光，看得出台視對這部戲的用心與重視。」《寶島西米樂》將於6月3日於台視播出。

▲台視《寶島西米樂》釋出主視覺設計，呈現時代劇質感。（圖／台視提供）

▲台視《寶島西米樂》釋出主視覺設計，呈現時代劇質感。（圖／台視提供）

▲台視《寶島西米樂》釋出主視覺設計，呈現時代劇質感。（圖／台視提供）

▲（左起）蔡祥和盧彥澤還玩起了新的拍照組合。（圖／台視提供）

 

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