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訪問／ALL(H)OURS自爆「半夜溜出去打網咖」　隊長急剎車：我們很守規定

記者吳睿慈／台北報導

南韓新人男團ALL(H)OURS於2024年1月出道，他們週末為了簽售會等活動來到台灣，16日在飯店接受台灣媒體聯訪，3度訪台終於吃到心心念念的地瓜球，隊長Kunho大讚好吃，「外面脆脆的，裡面有點像慕斯的感覺，有點像韓國的鯛魚燒，很好吃」。而Masami、Minje屆滿20歲，終於可以外出打網咖、汗蒸幕待到超過午夜12點，Masami突自爆「我需要個人空間」，偶爾會偷溜出去，但隊長眼看風向不對，急喊卡回答：「我們是很守規矩的團體，絕對不會發生偷溜出去的狀況。」逗笑所有人。

▲▼ALL(H)OURS三度訪台。（圖／記者李毓康攝）

▲ALL(H)OURS三度訪台。（圖／記者李毓康攝）

ALL(H)OURS這回來到台灣，Kunho感性致謝粉絲：「每次都很溫暖歡迎我們，我們最近行程比較忙，有很多趟飛行行程，但粉絲都會有趣地主動跟我們聊天，所以獲得很多能量。」這次也終於吃到心心念念的地瓜球，他大讚：「比想像中的味道還好吃。」Hyunbin補充：「我剛剛也有吃到了地瓜球很滿足，我們每次來都會吃到芒果冰，所以這次回去韓國之前一定要吃到芒果冰再回去。」

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▲老么ON:N不久前高中畢業。（圖／記者李毓康攝）

▲老么ON:N不久前高中畢業。（圖／記者李毓康攝）

前不久團隊老么ON:N畢業，所有成員都有到場，他感動表示：「哥哥們還特地帶花給我，告訴我『今天是你的日子，想做的事情都去做』。」當天難得與父母度過美好約會時光吃了飯，擁有短暫的幸福，晚上便回到公司繼續練習。此時，Minje卻爆笑爆料：「其實我有一個很難過的事，大家都去了ON:N的畢業典禮，但我畢業的時候，只有ON:N一個人來。」

▲Minje自爆難過，畢業時只有老么來。（圖／記者李毓康攝）

▲Minje自爆難過，去年畢業時只有老么來。（圖／記者李毓康攝）

Kunho雙手合十表示抱歉，解釋「起初對他開玩笑說『那麼麻煩幹嘛去』，但其實是當天想要給Minje驚喜，沒想到，後來公司說『沒有，你們真的去不了』，團體後來另外有行程，因為有點遺憾，所以才想說那ON:N畢業的時候要2倍慶祝」，Minje緩頰：「但後來有替我好好地慶祝了。」

▲▼ALL(H)OURS聯訪,Masami。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Masami自爆成年後溜出去打電腦，隊長Kunho幽默緩頰「絕對沒有發生過這種事」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼隊長Kunho。（圖／記者李毓康攝）

Masami、Minje不久前滿20歲，Masami也表示：「20歲以後可以在網咖、汗蒸幕玩超過12點，可以玩很久，有時候如果覺得想要一個人獨自空間的時候就會去。」語畢，所有成員當場笑出來，他則笑喊：「其實也沒有這麼常去啦！」被問到是否經常偷偷溜出去？隊長Kunho急忙幫他解釋：「這個是秘密，如果是偷偷出去要保密，因為我們有宵禁時間，我們是非常遵守時間、遵守規定的團體，絕對沒有發生過這種事！」

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