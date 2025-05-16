Jocelyn 9.4.0首次開演唱會「就請到準金曲歌王」當嘉賓：很榮幸！

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手Jocelyn 9.4.0即將在6月7日在華山 Legacy迎來人生首場個人演唱會，更搶先公佈演唱會首位嘉賓，是本屆金曲獎入圍5項大獎的準金曲歌王呂士軒，兩人從Jocelyn出道單曲〈Keep up〉結緣，呂士軒也對Jocelyn讚譽有加，他表示：「Jocelyn從出道以來就是我很賞的歌手，相信她這次的演出一定會驚艷大家。」

▲Jocelyn 9.4.0演唱會嘉賓呂士軒。（圖／寬宏提供）

Jocelyn也笑說：「能夠邀請到呂士軒來當嘉賓真的很榮幸，也很感謝他一受邀就馬上答應！」此外，她也透露近期會再公開另一位神秘嘉賓，這位音樂人風格突出，且每次發行單曲都在串流平台上有不錯的成績，更被網友封為「串流小情歌王」，請大家拭目以待。

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Jocelyn也表示：「這次演出會把出道至今最棒的作品全部端出來，也會帶來新歌。」為了這次演唱會，Jocelyn不僅持續創作新歌，還密集練唱練舞。演唱會名稱「baby i’m so blue」的靈感來自Jocelyn的代表作〈Baby Blue〉，Jocelyn形容這首歌是她創作生涯中最能代表自我的作品，節奏輕快卻帶有淡淡憂鬱，將戀愛中的遺憾與無奈轉化為一種帶點幽默的自嘲，「這不是沉溺於悲傷，而是用帶點機車的語氣去面對那些愛過錯的人，或者感情裡的無力感。」

為了讓這次首場專場演出更加精緻完整，Jocelyn 不僅投入大量時間寫歌錄歌，還挑戰自我，開始進行「每日一Blue」日更影片的社群挑戰，她笑說：「會不會演唱會結束之後，我會晉升成專業剪輯師呢？」演唱會購票洽寬宏。