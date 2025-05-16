洪詩懷二寶「初期連續出血」3個月穩定！　親曝預產期＆性別趴形式

記者張筱涵／綜合報導

前Popu Lady成員洪詩（洪詩涵）16日分享懷上第二胎的喜訊，與丈夫李運慶再度迎來家庭新成員，夫妻倆坦言這次懷孕「是計畫中的意外，但也是預料之中的幸福」。

▲洪詩驗孕結果兩條線，李運慶一開始還不信。（圖／翻攝自YouTube／洪詩 Hongshih）



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談到決定驗孕的情況，李運慶笑說：「那時候洪詩有點出血，但又跟平常經期不太一樣，她就說會不會是有了，我就說不可能啦，妳去驗一下就心安了，於是就買了驗孕棒給她。」結果驗出兩條線時，他正忙著幫大女兒「哺哺」換尿布，第一反應竟是：「我只覺得洪詩在整我。」

洪詩則表示自己也很意外，「其實蠻意外的，因為太順利了，會發現是因為我本身經期算準，但卻有異常性出血，跟懷哺哺的時候一樣的情況，結果一驗就真的有了，但他還以為我在開玩笑，因為我們都沒想過竟然真的中了！」

▲親朋好友們都很替洪詩和李運慶開心。（圖／翻攝自YouTube／洪詩 Hongshih）



對於這次孕期狀況，李運慶透露初期狀況一度不太穩定：「初期也是一直出血，子宮的傷口比懷哺哺的時候還大，有點著床不穩，醫師叮囑不能走、不能抱哺哺。」好在經過3個月的休養後，狀況終於穩定，「醫師說可以到處去玩了」，夫妻倆心情也放鬆不少。

李運慶和洪詩的二寶預產期在今年底。至於寶寶性別，夫妻倆表示目前尚未得知，但醫生已將結果寫在信封中，與第一胎辦過性別揭曉派對不同，這次將改為只屬於一家三口的溫馨性別派對，低調又甜蜜。