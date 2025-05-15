《瘋神》3班底裝病閃兵…卡古認「蠻失望的」　曝隱疾：連我都當了

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣男星裝病躲兵役事件持續延燒，其中，《瘋神無雙》前班底陳大天（小蝦）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）都被警方帶回。而同為節目班底的卡古（章瑞麟），難免被問到當兵一事，他15日也在社群公開表態「蠻失望的」，直言裝病閃兵就是「垃圾行為」。

▲陳大天（左起）、大根和阿虎都曾是《瘋神無雙》的班底。（圖／翻攝自Facebook／陳大天 Daniel Chen、大根-Daikon-黃亮鈞、阿虎-吳致任）

卡古在貼文中附上自己當兵時獲得的獎狀，「有人問我有沒有當兵，所以附上獎狀證明。」卡古提到，早在王大陸被爆逃兵役時，他就曾公開表達看法，這次看到新聞中涉及逃兵役的多位藝人都是熟識的同事，他直言「蠻失望的」。他認為，藝人不一定要成為社會的楷模，但至少不要帶頭做犯法犯罪的事情，「一樣，再一次表達，利用『假病歷逃兵役』，就是垃圾行為。」

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卡古說，當兵確實不是什麼了不起的事，甚至大部分可能都在浪費時間，但他認為這是台灣男人的基本義務，連這點都不願意付出的人，他直言：「可以不要當台灣人嗎？」他進一步指出，兵役雖然辛苦，但能讓人徹底感受到自由的可貴，並提升忍耐力、抗壓性以及社會化能力，「我不認為有當過兵就是多麼優秀還多優越的，只不過就是正常人的標準，想不到時至今日，藝人好壞的標準竟然是以有沒有正常當兵來評判，真的是跟背包一樣，可悲啊！」

▲卡古曬出自己當兵時獲得的獎狀。（圖／翻攝自Facebook／卡古 章瑞麟）

卡古對於選擇逃避兵役的人，讓正常服役的民眾承受相對剝奪感，感到相當不滿，「除了自願役之外，大家都是不願役，而你們這些人不用？當我們棒槌？」呼籲司法單位加強處理相關犯罪集團與涉案人士，「讓更多已經用假病例閃兵役的人可以去自首，也讓還想以身試法想逃兵役的人好好警惕。」

卡古也透露，自己身體狀況並不理想，患有扁平足、足底筋膜炎和肌腱炎，右腳長期發炎，走路慢、無法長跑，甚至連正常蹲姿都做不到。然而，儘管身體條件不佳，他仍然選擇正常服役，並未尋求特殊待遇或替代役資格。

卡古表示，當兵時，因為受到指揮官特別賞識，所以遭到其他學長和士官的針對。他說，自己服役的單位是支援連，有非常多雜事要做，「所以沒有一個人喜歡指揮官，甚至到痛恨的地步，偏偏他又很欣賞我，所以…..我軍旅生涯，最坎的連又是被針對跟霸凌的兵，真的是過得很坎坷也很精彩。」

卡古還提到，自己因為性格活躍、模仿能力出眾，在部隊中「太耀眼」，導致被學長和士官針對，甚至多次在士官評鑑會中被投票禁假或懲罰。儘管如此，他仍然咬牙撐過，並在退伍前獲得陸軍司令部的獎狀，成為全連唯一獲此殊榮的士兵，「當兵雖然充滿血和淚，但回想起來卻是甘之如飴。」

關於退伍後的教召，卡古強調自己已經集滿四次，甚至還曾特地向《瘋神無雙》告假去參加教召，「很多人說可以出國閃教召，我一次都沒有閃過，兵都當完了，教召有什麼好閃？就七天當作進去交朋友換個節奏充個電。」對於這次的閃兵風波，卡古最後也表示：「連我這麼糟糕的身體，我都當完了，是男人就好好盡義務吧！」

【卡谷全文】

有人問我說 我有沒有當兵

所以附上獎狀證明

上次王的事件我就有表達我的看法

看了一整天的新聞

我認為藝人先不要要求能做什麼楷模

但至少不要帶頭做犯法犯罪的事

新聞上大多都認識

有幾位還是很熟識的同儕

感到蠻失望的

一樣，再一次表達

利用「假病例逃兵役」

就是垃圾行為

很多人說當兵並沒有什麼多了不起又浪費時間

自以為什麼優越感？

的確根本就不是什麼了不起的事

這不就很基本嗎？台灣男人基本的義務

連義務都不願意付出 可以不要當台灣人嗎？

我認同大部分都是浪費時間

（但是可以體會當狗又不能反抗，

徹底感受自由空氣的可貴，

進而提升自己強大的忍耐跟抗壓力，

做人處事可以更加圓滑跟社會化）

我不認為有當過兵就是多麼優秀還多優越的

只不過就是正常人的標準

想不到時至今日

藝人好壞的標準竟然是以有沒有正常當兵來評判

真的是 跟背包一樣 可悲啊！

也就是因為沒有多了不起

又是國民的義務

為什麼我們正常當完兵要浪費時間.受苦受難

更不要說更早要當兩年.三年的人

除了自願役之外大家都是不願役啊

而你們這些人不用？當我們棒槌？

相對剝奪感很重

希望司法勿枉勿縱 相關犯罪集團與人

讓更多已經用假病例（歷）閃兵役的人可以去自首

也讓還想以身試法想逃兵役的人好好警惕

有人問我有沒有當兵 所以我大概說明一下

以下是我當兵的經歷

文很長 可忽略

我是個扁平足 加足底筋膜炎跟肌腱炎

（左腳足弓162度 右腳164度 ）

長年右腳常常發炎 ㄧ轉就有咔咔聲

只要一扭到就就會跛腳好幾天

不能長跑 走路走不遠又慢

我爸70幾歲走路比我還快

走久右腳就會開始痛 甚至跛腳

也不能正常蹲戰鬥蹲姿 只能大便蹲

看過我跳舞的人可能會覺得

我怎麼手腳那麼不協調 又醜又滑稽

跳舞的確是我的罩門

還有駝背嚴重的問題

腳佔了很大因素

我退伍之後 因為一直站哨跟戰備

肌腱炎跟足底筋膜炎狀況更嚴重

腳一直都處於發炎狀態

就是一直要休息 復健就是了

這影響到現在都還在

當時我被診斷出是正常甲種體位

我並沒有尋求什麼關係

要尋求替代役或是免役的資格

正常兵就正常兵 沒什麼大不了

2053T 陸軍甲駕兵269旅 機步連

新訓關西營區 鳳山步校二次甲車駕駛訓

下部隊就支援陸軍司令部 一整年直到退伍

中秋跟端午替連上站出來扛下表演

（別連都是十個人以上表演陣容）

還有設計跟製作文宣海報

所以陸總勤指部指揮官（三顆花類似旅長）特別欣賞我

（會特地找我去他辦公室泡茶聊天那種）

所以在我退伍之前

向滿啦，那時的陸軍司令楊天嘯

申請陸軍司令部獎狀（全連只有我有）

（士官長說：他是憑什麼可以拿到這張？）

也因為指揮官特別喜歡我

所以我們連上

學長班長排長到士官長都看我特別不順眼

我們連長是包大人（包山包海什麼都包）

指揮官又指派一堆任務

（我們是支援連，連長只有三條上尉，其他連都是一顆花少校，所以平常有做不完的勤務，站不完的哨，支援不完各連的公差，掃不完的地，陸總部長官比兵多，支援不完各長官的公差，連地板有乾掉口香糖都要我們連出公差去刮…戰備一週兩天各連出一班，連長力求表現變成我們一到五，出兩班戰備…還有很多…）

所以沒有一個人喜歡指揮官甚至到痛恨的地步

偏偏他又很欣賞我

所以…..我軍旅生涯

最坎的連又是被針對跟霸凌的兵

真的是過得很坎坷也很精彩

我因為一下部隊（新訓 二次訓結束）

菜兵學弟都要上台自我介紹

我在新訓就很活躍 跟10個弟兄一起下部隊

我就是第一個上台自我介紹的

連長看到我紙上寫：外號阿扁

就問為什麼叫阿扁

（我新訓一直被拱模仿 大家取的）

我又是人家cue我角色

馬上就會進入表演模式的人來瘋

就在台上模仿幾個角色

雖然博得滿堂彩

但是就被徹底記住了

然後苦日子就來了

只能說當兵千萬不要太耀眼 不要太特別

不要標新立異

讓自己「隱身」起來最好

棒打出頭鳥 槌打出頭釘

關於戰備 全副武裝維護營安

（頭盔.槍.長迷彩，在地上又滾又爬 很熱也很髒）

每天我們連都要出兩班人 我則是常常被指派

（一百多人連隊 挑24個人 ）

而週六日放假 留守就要三班哨起跳

（司令部西大門憲兵站 東大門我們的連站

政中間將軍門 週六日由我們連來站）

所以我們站的哨量跟憲兵連基本上是差不多的

簡單說就是每天站不完的哨加上每天都要戰備演習

我站哨兩小時通常第二小時就只能用左腳站

右腳已經廢了 甚至會站到全身冒冷汗

而且常常凌晨01-03 .02-04 （睡眠品質很差）

最賽的哨點時間都有我

戰備的時候因為不能蹲

所以常常被學長班長針對

說我過太爽 看不下去 為什麼我都站在那邊

所以每次有洞八的士評會（士官評鑑會）

（我們因為在司令部支援，旅長給我們的慰勞就是前一天的18:00放假 夭八假）

由士官長特別主導

要來評鑒各士兵有誰這週打掃 勤務不認真

因為無論我打掃跟勤務多麼認真

還是常常上榜變成候選人被投票

就會看到那些有投票權的士官 跟電池一樣串聯

我跟另外一個也是被針對的弟兄

就我們兩個最常在爭到底是誰被洞八

我有一次禁假兩天還有洞八三次

都是被士官投出來的

教召我也集滿四次了

瘋神演出時期就有教召 通告跟演出都取消

（很多人說可以出國閃教召）

我一次都沒有閃過

兵都當完了 教召有什麼好閃

就七天當作進去交朋友換個節奏充個電

還在教召的時候模仿歌手當軍歌的發聲

替連上爭取到冠軍 拿到一堆飲料跟零食

我覺得教召遇到很多人 很有趣

雖然工作只能取消那時很幹

（正常工作可領薪水還有教召的薪餉，而我不是）

但是想到教召 還是蠻開心的

有跟我一起教召過的弟兄請下面留言

我退伍才開始接觸表演跟闖演藝圈

跟當兵很大的關係

因為我們連要連續兩週放例假非常困難

（例假六日都要三班哨起跳）

我快退伍時 要參加明星藝能學院

（婉若姐與偉忠策劃舉辦的藝能才藝班）

初選跟複賽連兩週 都是六日

初賽過了下一週復賽

跟士官長要假

（那時候我已經役期剩二十多天要退伍）

士官長說：

「你連兩次例假要參加什麼明星比賽？

你以為你這種長相有什麼資格當明星？

你以為你那些什麼表演還是模仿可以當藝人？」

我真的是有股不堪被譏諷而產生悲憤的鬥志

讓我毅然決然決定好好拼 參加比賽

同班結識 香蕉 山豬 大愷 奇奇….

所以後來開始上電視 加入瘋神 上通告

打開一點知名度

現在想起來，我也是蠻謝謝士官長這個逆貴人

雖然目前成績來看

士官長說得可能是對的

但是人生本來就是高高低低的

至少我還是不放棄

希望帶著正能量還有歡樂給觀眾朋友

只要還有支持我的朋友

我就會繼續堅持努力學習跟成長還有表演

當兵雖然充滿很多血和淚

（很痛苦 睡不飽一直站夜哨

又要戰備甚至還被禁假）

但是回想起來卻是甘之如飴

你問我會不會想要再當兵？

當然是不可能的 想到都快吐了

但是 我一點都不後悔當兵

真的是人生成長很重要的一課

連我這麼糟糕的身體，我都當完了

是男人就好好盡義務吧！

別閃了！

以上

謝謝耐心看完

有機會我在詳細解說當兵的故事