泫雅結婚後變了！　甜認「龍俊亨是寬植」除刺青、拔眉環：已經1年

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「小野馬」泫雅2024年10月嫁給龍俊亨，兩人從好友昇華成情人，再迅速變成夫妻，閃電速度震驚大眾。她結婚半年多，過著甜蜜的生活，不時會在社群網站上放閃，17日登上李龍真的網路節目，被問及龍俊亨是怎樣的老公？她表示「是很細心很照顧我的風格」，認證龍俊亨是「現代版寬植」，並透露結婚後改變很多，心情上變得很安定。

▲▼泫雅放閃龍俊亨是寬植。（圖／翻攝自YouTube）



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泫雅17日登上李龍真的網路節目，婚後改變許多，為了健康增胖，她自虧「跳舞時身體是真的比較重了」，她也表示出道以來沒有個人興趣，最近終於找到興趣就是追劇，沈迷於《苦盡柑來遇見你》一天看哭5次。主持人李龍真也問她「老公是夫商吉大叔類型嗎？」她則放閃回答：「是很細心很照顧我的風格！」認證龍俊亨是「現代版寬植」。

▲泫雅連刺青跟臉上的穿環都拔了。（圖／翻攝自YouTube）



結婚逾半年，泫雅表示心情上安定了很多，甚至把臉上穿過的環全都拔掉了，只剩嘴唇邊的穿環。不僅如此，她過去喜愛刺青，身上有大大小小眾多圖案，但早在1年前開始雷射除刺青，泫雅透露「因為媽媽說就一次試試看，以乾淨的身體生活看看，反正妳想做的想刺的都做過了」，她爽快地答應，截至目前為止已經除了4次，但泫雅表示「非常痛，所以現在是休息期間」。

談起這次的專輯慨念，泫雅看到「花無十日花」的諺語，於是把心情放進歌詞裡，「與其當只開10日的紅花，不如成為深深扎在根部的刺」，就連真實表達出心裡話的坦率感也大幅進步，讓主持人李龍真驚呼：「泫雅，妳本來就這麼會講話嗎？」