薛楷莉29字回應「已交給律師」！友人曝她遭騙財騙色…返台打官司

記者葉文正、陳芊秀／台北報導

前主播薛楷莉涉嫌2022年與前男友發生糾紛，甚至對方提告控她詐欺取財，遭檢方起訴，為此特地飛回台灣找律師準備打官司。然而她的友人向週刊抱不平，聲稱她是被騙財騙色的一方，對此本人做出最新回應。

▲薛楷莉返台打官司。（圖／翻攝自Facebook／薛楷莉）

據《鏡週刊》報導，51歲的薛楷莉在離婚後獨自撫養女兒，並於2019年成功考取執照，轉行至美國擔任加護病房護理師。然而，近日她因涉嫌詐欺被台北地檢署起訴。據了解，薛楷莉曾與一位邱姓舊愛發生財務糾紛，她聲稱能幫助對方解決問題，但需支付420萬元作為處理費。舊愛支付後，問題依舊未解決，因而進行查證。相關人士表示對此事毫不知情，因此檢方認定薛楷莉涉嫌詐欺，所得款項達420萬元。薛楷莉曾發表聲明，強調邱先生的部分說法與事實不符，並指出已對她的個人聲譽造成嚴重影響。

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薛楷莉友人抱不平表示她才是受害者，與邱男相識時，男方謊稱年齡只有50多歲，後來看到身分證才驚覺被騙，且在不知情下當了小三。她原本以為遇到真命天子，但陸續發現邱男手機有一堆酒店小姐的電話，對方一度表示可以將她女兒遷戶籍到台北市東區精華地段，結果對方藉故反悔，連求婚鑽戒說已付訂金，後來也不了了之。

有關遭騙財騙色的爆料，薛楷莉回應：「因為目前已經交由律師處理，所以我不方便再回應，謝謝你的關心。」