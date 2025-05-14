歐陽妮妮「母奶越來越少」哭了！　產後奔杭州工作…捨不得斷奶

記者陳芊秀／綜合報導

藝人歐陽妮妮與張書豪2024年6月宣布結婚，隔年元旦在台灣生下寶貝兒子，產後4個月宣布要搬大陸杭州，逐步復出當地的工作。她升格當媽媽之後，不時會和粉絲分享育兒生活，近日透露母奶越來越少了，引起不少媽媽網友共鳴。

▲歐陽妮妮「母奶越來越少」哭了。（圖／翻攝自IG）

歐陽妮妮透露，最近兒子喝得越來越多，但是自從開始工作後，母奶逐漸減少，為此用上哭泣表情符號表達不捨。她寫道：「原來要斷奶最捨不得的是媽咪。」一句話引發了不少媽媽網友的共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友對此表示理解與支持。一位網友打氣回應：「真的，但逼不得已也只能斷了，就想想喝配方奶以後作息好調整就好，加油。」另一位網友則認同道：「真的，當初我也糾結好久，那種捨不得真的只有媽媽才能有的體會。」還有網友透露「媽媽會先分離焦慮」。

歐陽妮妮日前在小紅書分享，最近剛搬到位於杭州的新家，家具也尚未完全進駐，連窗簾都還沒裝，兒童房更是仍在布置中。張書豪經紀人回應《ETtoday星光雲》，強調「他們沒有搬家喔，還是兩邊跑」，表示這陣子因為歐陽妮妮在大陸有工作，所以回暫時待在杭州，至於寶寶是否也要跟著爸媽一起搭飛機兩邊跑，經紀人代為回答「沒辦法，因為媽媽會捨不得看不見小孩，所以先試試看」。