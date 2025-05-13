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76歲傑哈德巴狄厄性侵2女遭定罪！　「雙腿夾住被害者摸臀」犯行曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

76歲的法國影星傑哈德巴狄厄（Gérard Depardieu），演出過《大鼻子情聖》、《少年PI的奇幻漂流》等多部電影作品，也曾獲金球獎、坎城影展影帝殊榮，然而他2018年起，陸續被多名同事指控性侵與性騷擾，重創形象。近期他因對2位片場工作人員伸出鹹豬手，被法院判決有罪，他的犯行也隨之曝光。

▲法國男星傑哈德巴狄厄被指控性侵女演員。（圖／CFP）

▲傑哈德巴狄厄遭法院判決有罪。（圖／CFP）

傑哈德巴狄厄先前被指控在拍攝電影《綠色百葉窗》（The Green Shutters）時，對2位工作人員出手，並因此遭法國檢方起訴。據外媒《BBC》報導，近期該案件判決出爐，他被法院認定性侵2名女性，判處他1年6個月緩刑。

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▲▼「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄被13女控性侵性騷。（圖／翻攝自IG／Gerard Depardieu）

▲傑哈德巴狄厄被2位片場工作人員控告。（圖／翻攝自IG／Gerard Depardieu）

作為案件原告之一的佈景師艾蜜莉（Amélie）回憶，案發時她與傑哈德巴狄厄發生了一點小爭執，不料對方突然用雙腿夾住她，並抓住她的臀部。另一位原告，《綠色百葉窗》的助理導演莎拉（Sarah）則透露，傑哈德巴狄厄曾3度隔著衣物摸她的胸部與臀部。不過對於2人的指控，傑哈德巴狄厄則始終否認，並直言「謊言和侮辱玷污了我的名聲」。

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