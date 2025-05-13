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快訊／張小紅回應NONO判決　「太離譜堅持要再上訴」

記者葉文正／台北報導

藝人小紅老師可說是NONO多件性侵或猥褻案最早的吹哨者，今天NONO判決出爐，她也立刻回應：「聽到此判決我們難以相信也非常痛心! 對於法院的判決,我們實在是很難接受，實在是太離譜了。」

▲NONO第6度開庭！　勇敢證人將揭電擊棒反擊險失身過程。（圖／記者黃宥寧攝）

▲NONO第6度開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

身為第一個吹哨者，小紅老師聽到此判決難以置信：「我們難以相信也非常痛心！當初每個女孩為了捍衛自己的權利，忍痛內心深處的傷疤再次一層一層的被揭露！就是希望不要再有人受到相同的傷害。」

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▲▼ 藝人NONO（陳宣裕）涉性侵、性侵未遂、強制猥褻等遭起訴，今首度開庭審理。（圖／記者黃宥寧攝）

▲藝人NONO（陳宣裕）涉性侵、性侵未遂、強制猥褻等遭起訴，今宣判。（圖／記者黃宥寧攝）

「對於法院的判決，我們實在是很難接受，實在非常意外，在檢察官起訴的犯罪事實裡，僅有七項犯罪中的一項強制性交未遂罪被判有罪，並處以2年6個月刑期，這真的太離譜了!」

▲小紅老師發文。（圖／翻攝臉書）

▲小紅老師發文。（圖／翻攝臉書）

小洪老師也說，等到收到判決書，針對無罪的部份，我們會跟律師討論,再請求檢察官依法上訴, 這也是我們堅持努力到最後的決心。社會不能沈默，沈默只會讓受害者繼續受害，讓施暴者無止盡的增添受害者。

藝人NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」等數10名女性指控性騷擾、性侵，士檢抽絲剝繭認定6名女子受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻7罪嫌起訴。去年8月士院首開庭時，NONO仍稱不認識被害人，而他為了拚無罪，透過管道找上曾任台北地檢署檢察長的律師周章欽，但他深思熟慮又「變心」選擇另名律師。

當時《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，NONO被起訴涉嫌性侵後，陷入重大困境，急迫尋找法律協助，最後在親友全力幫助下，成功聯繫上曾擔任台北地檢署檢察長的資深律師周章欽。周章欽對此案件展現出極高的專業熱情和深切關注，充分體現了法律領域的卓越造詣和敏銳洞察力，但後來NONO深思熟慮後，最後選擇另名經驗豐富的辯護律師，周章欽律師在尊重NONO的選擇下，禮貌地退出了辯護團隊。

如今強大律師團似乎發揮了效用，未來NONO極可能再上訴拚無罪。

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NONO, 小紅老師, 性侵, 性騷

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