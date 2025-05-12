女神邱淑貞2愛女近況曝光！「神複製媽媽顏值」網狂讚：自然美

記者劉宛欣／綜合報導

香港「性感女神」邱淑貞憑藉美豔外型、火辣身材紅極一時，結婚後陸續迎來3個女兒誕生，進而息影將重心投入家庭。近年來鮮少公開露面的她，仍積極參與宗教、公益活動，近日再度現身中國大陸西安旅遊，與兩位愛女一同入鏡，三人同框的畫面掀起一波「神基因」熱議，網友紛紛驚嘆「真的自然美」、「香港美女巨星中唯一女兒繼承美貌的」。

▲沈月與沈日的美貌引起討論。（圖／翻攝自沈月Instagram）

在沈月的Instagram上，可以看到一家人走訪了許多名勝古蹟，還特別前往秦始皇陵一探兵馬俑，其中，沈月曬出的絕美單人照引發熱烈迴響，她留著亮麗長髮，一雙水靈大眼、白皙膚色與挺立鼻樑，五官清秀讓不少粉絲直呼是媽媽的翻版，燦笑模樣彷彿回到邱淑貞當年風靡一時的青春形象。

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▲沈月曬出與媽媽、妹妹的合照。（圖／翻攝自沈月Instagram）

除了沈月的美照吸睛，她還分享了與媽媽邱淑貞、妹妹沈日的合照，母女三人都以休閒T恤打扮入鏡，即便邱淑貞戴著口罩仍散發自在的女神光彩，今年56歲的她，氣質優雅依舊。令人驚豔的還有21歲的小女兒沈日，瘦身後五官更加立體，與姊姊沈月長相幾乎如出一轍，讓不少網友直呼「根本複製貼上」，母女三人都是神基因。