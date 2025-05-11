配角累趴耽誤進度！朴寶劍「超暖心舉動」曝光　網讚：太貼心

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣男星朴寶劍不僅演技實力堅強，私下為人更是親切暖心，被譽為「美談製造機」。近期他憑藉主演的新劇《苦盡柑來遇見你》再創高峰，人氣話題雙豐收，成績亮眼。而接下來他也將帶來全新作品《Good Boy》，攜手金所泫、李相二等實力派演員合作，備受粉絲期待。日前他登上劉在錫主持的節目《只是藉口》，留言區出現一名演員，講述在片場受到朴寶劍照顧的經歷。

▲朴寶劍在《Good Boy》中飾演金牌擊劍國手出身的警察。（圖／翻攝自劇照）

該演員於《只是藉口》節目底下留言，留言中透露自己參與了《Good Boy》中的小配角演出，提到曾在劇中出演一場被朴寶劍和李相二追逐的戲份，當天為了拍攝從首爾一路南下釜山，還熬了整夜，導致身體極度疲憊、甚至出現頭暈、精神恍惚的狀況，進而拖延了拍攝進度。原本他對此感到十分內疚，沒想到接下來發生的事卻讓他更難忘。

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▲留言引起熱烈迴響。（圖／翻攝自뜬뜬YT）

該演員表示，當他因身體不適坐在一旁時，導演與朴寶劍竟主動走過來安慰他，不僅貼心遞水，還親自幫他按摩肩膀，讓他當下非常感動又不好意思。他回憶說：「現在想起來，那真的是我造成的困擾，但他們卻反過來照顧我、安慰我，這段經歷至今仍是我心中非常美好的拍攝現場回憶。」留言曝光後，迅速獲得網友熱烈回響，稱讚朴寶劍的善良果然名不虛傳。