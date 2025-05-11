白種元公司爭議連環爆！加盟主控「強迫簽租約還灌水」怒轟詐欺

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名廚師白種元旗下的公司「The Born Korea」深陷爭議，除了產品接連出問題，公司也被指控存在「權勢霸凌」行為。先前就有加盟店主爆料，指控The Born Korea在簽署加盟合約時，強迫先簽租賃合約，有店主事後發現營業額預估數據與說明會內容大相逕庭。對於店主的質疑，公司回應卻顯得敷衍，表示「現在的營業額就是這樣」，引發店主極大不滿。

▲白種元旗下的公司「The Born Korea」深陷爭議。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）

有網友在論壇爆料，The Born Korea在進行市場調查和商圈分析時，雖然會提供營收預測，但其數據的準確性令人存疑。有部分加盟主表示，公司對於不適合開店的地點並不會明確建議放棄，反而鼓勵加盟，讓許多店主在後期經營中陷入困境。操作方式與一般加盟品牌的商業模式形成鮮明對比，也讓不少曾考慮加盟的人感到憤怒和失望。

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▲加盟主曾爆料The Born Korea的合約內容與說明會大相逕庭。（圖／翻攝自YT）

白種元及The Born Korea的加盟模式曝光後，立刻在網路上掀起廣泛討論。不少網友對於公司強迫加盟店主簽署租賃合約的行為感到憤怒，認為這種做法不僅不負責任，甚至帶有詐欺性質。有網友批評道：「如果總公司這樣操作，加盟事業的倒閉率高也就不足為奇了。」質疑白種元根本是在剝削加盟店，缺乏商業道德。