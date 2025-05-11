《鬼滅之刃：無限城篇》新畫面「日劇場限定」！　盜錄猖獗…官方急發聲

記者張筱涵／綜合報導

人氣動畫《鬼滅之刃》劇場版最新預告片遭偷拍流出，引發官方緊急聲明。

▲《劇場版〈鬼滅之刃〉無限列車篇》在日重映中。（圖／翻攝自X／kimetsu_off）



根據《鬼滅之刃》官方X（原Twitter）於5月11日發布的公告指出，自5月9日上映的《劇場版〈鬼滅之刃〉無限列車篇》重映版本，在正片結尾所播放的《劇場版〈鬼滅之刃〉無限城篇》劇場限定預告影片，已遭觀眾偷拍並外流至多個網路平台，嚴重侵害著作權。

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官方強調，此次「無限城篇」預告使用全新動畫畫面，原本僅於劇場限定播放，卻在網路上遭盜錄並擅自上傳至X、YouTube、TikTok、Facebook等平台。聲明中指出：「劇場內的電影偷拍行為，已觸犯《防止電影偷拍法》（映画の盗撮の防止に関する法律），而將偷拍影片上傳至社群平台，也已構成著作權侵害。」

依據日本法律，偷拍及著作權侵害最高可處以10年以下有期徒刑或日幣1000萬元（約台幣200萬元）以下罰金，或兩者併罰。官方呼籲觀眾遵守觀影禮儀與法律，切勿以身試法。

《鬼滅之刃》改編自吾峠呼世晴的同名漫畫，自2016年連載以來，已累積超過1億5,000萬冊銷量，講述大正時代少年竈門炭治郎為拯救變成鬼的妹妹禰豆子而加入「鬼殺隊」的冒險故事。自2019年動畫化以來，持續創下票房與收視佳績，成為全球動漫迷熱議焦點。

▲《劇場版〈鬼滅之刃〉無限城篇》自在日劇場預告有新畫面。（圖／翻攝自X／kimetsu_off）