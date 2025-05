逛街遭搶手機！「一舉動被小偷盯上」外套救了林千又：真的要小心

記者潘慧中/綜合報導

女星林千又儘管忙於精品代購的事業,仍不時會和粉絲交流生活點滴。她11日便在社群網站分享在歐洲街頭經歷一起搶劫未遂的事件,「大家來巴塞隆納真的要很小心。」

▲林千又分享逛街被搶手機的插曲。(圖/翻攝自Instagram/cocomademedomydream)



林千又表示11日起床後獨自去買咖啡時,只穿了一件外套,並沒有帶包,「很開心的邊走邊喝,另一隻手幫老公買了一杯。」原以為當地治安並不如想像中危險,不料逛街到一半,「竟然有人拉我的手機!」

林千又回憶當下情景,自己嘴裡還含著咖啡,緊張之餘先發出「嗚」的一聲,接著才大喊:「WTF WHY DID YOU TRY TO TAKE MY PHONE?」隨即又高聲呼叫:「PICKPOCKET(小偷)!The guy in the blue vest!」

▲林千又被搶當下剛好一邊逛街一邊喝咖啡。(圖/翻攝自Instagram/cocomademedomydream)



林千又指出,犯案的是一名穿著藍色背心、體型瘦長的黑人男子,對方行竊未遂後竟神情自若地離開現場。所幸她的手機雖放在外套口袋中,但因為手機吊飾掛在外面,才讓她即時察覺不對勁,「我覺得也是這件愛馬仕外套的口袋夠深救了我。」

事發後,林千又立刻將情況告訴老公,另一半得知後雖氣憤但也說那是笨小偷,「因為小偷如果故意撞你,可以讓你感覺手機沒被偷走,但他沒有。」

▲林千又老公罵那個人其實是笨小偷。(圖/翻攝自Instagram/cocomademedomydream)



總之,林千又提醒粉絲在歐洲真的一刻都不能鬆懈,「而且他看我兩隻手都拿咖啡,應該一路上就盯著我了。大家來巴塞隆納真的要很小心。」

林千又IG全文:

我今天起床自己一個人去買咖啡 只穿了這件外套沒有帶包

很開心的邊走邊喝另一隻手幫老公買了ㄧ杯

最後ㄧ天了想說巴賽隆納沒想像中那麼不安全呀~

然後就走進ㄧ家店逛

逛到ㄧ半竟然有人拉我的手機!!!

我直接大喊 (重點是嘴巴裡面還有咖啡 所以先嗚的叫了ㄧ下然後把咖啡吞下去就說) WTF WHY DID YOU TRY TO TAKE MY PHONE ?

再大喊 PICKPOCKET (小偷)!!! The guy in the blue vest !!!

是ㄧ個黑人瘦瘦的 他就從容的離去 真的很想給他ㄧ拳

我覺得也是這件愛馬仕外套的口袋夠深救了我

我手機放在口袋裡面但是手機吊飾掛在外面

他拉起來失敗被我感受到!!!

老公知道了後 當然很生氣 但他說他是笨小偷

因為小偷如果故意撞你 可以讓你感覺手機沒被偷走 但他沒有

總而言之 真的一刻都不能鬆懈 而且他看我兩隻手都拿咖啡

應該ㄧ路上就盯著我了 大家來巴塞隆納真的要很小心