逛街遭搶手機！「一舉動被小偷盯上」外套救了林千又：真的要小心

記者潘慧中／綜合報導

女星林千又儘管忙於精品代購的事業，仍不時會和粉絲交流生活點滴。她11日便在社群網站分享在歐洲街頭經歷一起搶劫未遂的事件，「大家來巴塞隆納真的要很小心。」

▲林千又分享逛街被搶手機的插曲。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）



林千又表示11日起床後獨自去買咖啡時，只穿了一件外套，並沒有帶包，「很開心的邊走邊喝，另一隻手幫老公買了一杯。」原以為當地治安並不如想像中危險，不料逛街到一半，「竟然有人拉我的手機！」

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林千又回憶當下情景，自己嘴裡還含著咖啡，緊張之餘先發出「嗚」的一聲，接著才大喊：「WTF WHY DID YOU TRY TO TAKE MY PHONE?」隨即又高聲呼叫：「PICKPOCKET（小偷）！The guy in the blue vest！」

▲林千又被搶當下剛好一邊逛街一邊喝咖啡。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）



林千又指出，犯案的是一名穿著藍色背心、體型瘦長的黑人男子，對方行竊未遂後竟神情自若地離開現場。所幸她的手機雖放在外套口袋中，但因為手機吊飾掛在外面，才讓她即時察覺不對勁，「我覺得也是這件愛馬仕外套的口袋夠深救了我。」

事發後，林千又立刻將情況告訴老公，另一半得知後雖氣憤但也說那是笨小偷，「因為小偷如果故意撞你，可以讓你感覺手機沒被偷走，但他沒有。」

▲林千又老公罵那個人其實是笨小偷。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）



總之，林千又提醒粉絲在歐洲真的一刻都不能鬆懈，「而且他看我兩隻手都拿咖啡，應該一路上就盯著我了。大家來巴塞隆納真的要很小心。」

林千又IG全文：

我今天起床自己一個人去買咖啡 只穿了這件外套沒有帶包

很開心的邊走邊喝另一隻手幫老公買了ㄧ杯

最後ㄧ天了想說巴賽隆納沒想像中那麼不安全呀～

然後就走進ㄧ家店逛

逛到ㄧ半竟然有人拉我的手機！！！

我直接大喊 (重點是嘴巴裡面還有咖啡 所以先嗚的叫了ㄧ下然後把咖啡吞下去就說) WTF WHY DID YOU TRY TO TAKE MY PHONE ?

再大喊 PICKPOCKET (小偷)!!! The guy in the blue vest !!!

是ㄧ個黑人瘦瘦的 他就從容的離去 真的很想給他ㄧ拳

我覺得也是這件愛馬仕外套的口袋夠深救了我

我手機放在口袋裡面但是手機吊飾掛在外面

他拉起來失敗被我感受到！！！

老公知道了後 當然很生氣 但他說他是笨小偷

因為小偷如果故意撞你 可以讓你感覺手機沒被偷走 但他沒有

總而言之 真的一刻都不能鬆懈 而且他看我兩隻手都拿咖啡

應該ㄧ路上就盯著我了 大家來巴塞隆納真的要很小心