跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」：在檢察官前淚流不止

記者田暐瑋／綜合報導

黃子佼性醜聞案震驚社會，受害者人數擴大至47人，搜出高達2845個不雅影片，高等法院日前安排調解，黃子佼律師表示「已與所有受害者和解」，引發外界質疑其企圖以金錢換取免除牢獄之災。對此，揭露黃子佼惡行的吹哨者網紅發聲，呼籲社會不要苛責那些選擇和解的女孩。

對於部分受害女子選擇和黃子佼和解，有網友質疑是為了拿錢。而揭露黃子佼的吹哨者坦言，之前曾被罵過：「為什麼要和解？都是為了錢！」當初告發時，去了地檢署向檢察官簽具結，「簽具結的意思就是，我去向檢察官發誓我在網路寫的那篇文章的真實性，我沒有說謊，並且必須把事發經過再說一次，光是這樣，我已經在檢察官前淚流不止，並且覺得很痛苦。」

▲藝人黃子佼涉及《兒少條例》北院出庭。（圖／記者李毓康攝）



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會選擇不提告，是因為檢察官提醒，如果要提告，就會被詢問更多細節，對受害者而言無疑是再度揭開傷疤。她提到：「那些影片中的女孩年紀應該比我小很多，相信他們的父母也不願孩子們這樣來回地檢署，並且重複回憶那些痛苦的過去。」她強調，黃子佼是否被判刑不應成為受害者的責任，「她們願意站出來，已經非常非常勇敢了！」

吹哨者透露，在面對黃子佼提出的賠償時，連金額都未詢問，選擇完全拒絕，第一個原因是：「我就是不想拿他的錢，他當初來談和解的時候說要賠償，金額的部分我連問都沒問。」其次是身為網紅的敏感身份，在曝光此事後已被指責「蹭流量」，若接受賠償金，恐怕會面臨更多輿論攻擊。

▲黃子佼案吹哨者發文。（圖／翻攝自臉書）