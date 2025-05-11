ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

致敬全天下母親！影迷帶「媽媽」搶看影后凱薩琳新作

記者許逸群／台北報導

「中山73影視藝文空間」日前於大遠百威秀影城舉辦母親節電影特映活動，選映由法國影壇傳奇女星凱薩琳・丹妮芙（Catherine Deneuve）主演的最新作品《第一夫人的逆襲》，作為全台首映場。消息一出，立刻吸引上百位影迷熱烈報名，不少觀眾特地攜母親同行，在歡笑與溫馨中提前歡度母親節。

▲台中市新聞局長欒治誼（左起）、電影公司總監姚經玉、台中市影視發展基金會執行長張婉榆力推《第一夫人的逆襲》。（圖／海鵬影業提供）

▲台中市新聞局長欒治誼（左起）、電影公司總監姚經玉、台中市影視發展基金會執行長張婉榆力推《第一夫人的逆襲》。（圖／海鵬影業提供）

台中市新聞局長欒治誼指出，「中山73出走放映計畫」已邁入第3年，每場活動皆反應熱烈、座無虛席，不僅讓更多市民認識中山73影視藝文空間，也成為影迷引頸期盼的年度盛事。此次特別選在母親節前夕舉辦特映會，並邀來以女力形象聞名的凱薩琳・丹妮芙新片壓軸，象徵向全天下母親致敬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市新聞局長欒治誼（左起）、電影公司總監姚經玉、台中市影視發展基金會執行長張婉榆力推《第一夫人的逆襲》。（圖／海鵬影業提供）

▲上百位影迷搶先觀看《第一夫人的逆襲》。（圖／海鵬影業提供）

《第一夫人的逆襲》由凱薩琳・丹妮芙詮釋的法國前第一夫人作為主角，講述她在丈夫當選總統後，一改過去隱忍角色，開始為自己發聲、勇敢追求改變。劇中她身兼賢妻良母，面對丈夫與女兒的冷落與不解，仍毅然決定跳脫傳統束縛，挑戰風格與形象的重塑，最終不僅成為政壇焦點，也在自我認同中獲得尊重與成就。

分享給朋友：

追蹤我們：

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

推薦閱讀

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

73歲張菲傳離開台北！　沈文程爆料：他已經把戶籍遷到花蓮

73歲張菲傳離開台北！　沈文程爆料：他已經把戶籍遷到花蓮

家寧母親節前夕「再PO不露臉做菜片」　詭喊：終於出膠了

家寧母親節前夕「再PO不露臉做菜片」　詭喊：終於出膠了

小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商

小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商

大S離世將百日　張惠妹忍淚唱〈身後〉：你好嗎，我很想你...全場哭了

大S離世將百日　張惠妹忍淚唱〈身後〉：你好嗎，我很想你...全場哭了

陳喬恩出國轉機「遇地勤狂催」　氣炸開嗆：不耐煩就回家待著

陳喬恩出國轉機「遇地勤狂催」　氣炸開嗆：不耐煩就回家待著

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

73歲張菲傳離開台北！　沈文程爆料：他已經把戶籍遷到花蓮

家寧母親節前夕「再PO不露臉做菜片」　詭喊：終於出膠了

小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

第一夫人的逆襲, 凱薩琳, 母親節, 媽媽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」：在檢察官前淚流不止
  2. 陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會
  3. 致敬全天下母親！影迷帶「媽媽」搶看影后凱薩琳新作
  4. 小孟老師／5月11日星座運勢　水瓶遇靈魂伴侶、金牛舊愛回頭
  5. 小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商
  6. 周思潔神秘預告「2週後有好消息」：不只我一個人開心
  7. S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網
  8. 小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸
  9. 73歲張菲傳離開台北！　沈文程爆料：他已經把戶籍遷到花蓮
  10. 大S離世將百日　張惠妹忍淚唱〈身後〉：你好嗎，我很想你...全場哭了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366