致敬全天下母親！影迷帶「媽媽」搶看影后凱薩琳新作

記者許逸群／台北報導

「中山73影視藝文空間」日前於大遠百威秀影城舉辦母親節電影特映活動，選映由法國影壇傳奇女星凱薩琳・丹妮芙（Catherine Deneuve）主演的最新作品《第一夫人的逆襲》，作為全台首映場。消息一出，立刻吸引上百位影迷熱烈報名，不少觀眾特地攜母親同行，在歡笑與溫馨中提前歡度母親節。

▲台中市新聞局長欒治誼（左起）、電影公司總監姚經玉、台中市影視發展基金會執行長張婉榆力推《第一夫人的逆襲》。（圖／海鵬影業提供）

台中市新聞局長欒治誼指出，「中山73出走放映計畫」已邁入第3年，每場活動皆反應熱烈、座無虛席，不僅讓更多市民認識中山73影視藝文空間，也成為影迷引頸期盼的年度盛事。此次特別選在母親節前夕舉辦特映會，並邀來以女力形象聞名的凱薩琳・丹妮芙新片壓軸，象徵向全天下母親致敬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲上百位影迷搶先觀看《第一夫人的逆襲》。（圖／海鵬影業提供）

《第一夫人的逆襲》由凱薩琳・丹妮芙詮釋的法國前第一夫人作為主角，講述她在丈夫當選總統後，一改過去隱忍角色，開始為自己發聲、勇敢追求改變。劇中她身兼賢妻良母，面對丈夫與女兒的冷落與不解，仍毅然決定跳脫傳統束縛，挑戰風格與形象的重塑，最終不僅成為政壇焦點，也在自我認同中獲得尊重與成就。