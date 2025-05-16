《星際寶貝：史迪奇》回來了！真人版「神還原」網嗨喊：回到童年

娛樂中心／綜合報導

那隻陪伴無數人長大的藍色小怪獸回來了！睽違20年，迪士尼經典動畫《星際寶貝：史迪奇》推出真人版電影，即將於5月22日全台上映。史迪奇從調皮搗蛋的破壞王，搖身一變成為最具療癒力的毛絨萌寵，這次不只「神還原」，更要在真實世界裡，再度溫暖每個觀眾的心。

▲▼《星際寶貝：史迪奇》那隻陪伴無數人長大的藍色小怪獸回來了。（圖／迪士尼提供）

真人版電影開場便重現動畫經典場景，史迪奇從太空艙逃亡、與莉蘿在夏威夷相遇的瞬間，都忠實重現2002年動畫中的片段，包括莉蘿擁抱史迪奇、冰淇淋男搞笑橋段，成功打中觀眾情懷。許多影迷看完預告直呼：「真的以為回到童年那一秒！」

▲▼迪士尼經典動畫《星際寶貝：史迪奇》推出真人版電影。（圖／迪士尼提供）

其實早在2002年，史迪奇就憑著動畫電影創下亮眼票房，到處都有史迪奇的身影。多年來他不只紅遍全球，甚至成為現象級角色，網紅Cosplay、社群迷因狂洗版，每一代觀眾心中幾乎都有屬於自己的「史迪奇時代」。不少網友也笑說：「在追拉布布或吉伊卡哇之前，真正的毛茸茸萌寵始祖是他！」

除了可愛形象，史迪奇的故事始終圍繞著一個溫柔的主題「被理解與被接納」。這隻曾被誤解為破壞機器的外星生物，真正想要的其實只是一個能夠回家的地方。真人版將這段從搞怪到學會愛的旅程呈現得更加細膩，那句令人落淚的名言：「OHANA means family.」再度在大銀幕響起，不再只是台詞，而是許多人成長回憶中最深刻的共鳴。

▲真人版「神還原」帶給大家20年前的感動。（圖／迪士尼提供）

若你曾為莉蘿與史迪奇的擁抱紅了眼眶，這次將是一場最珍貴的回憶重逢。而對於新一代觀眾，真人版也將帶來全新感動與陪伴。電影除了在夏威夷實地取景、邀請當地演員參與演出外，幕後團隊更致力還原每一分細節，讓毛絨絨的史迪奇不再只活在動畫裡，而是真正走進我們的現實世界。

《星際寶貝：史迪奇》真人版電影將於5月22日全台上映，邀請大小朋友一同走進戲院，重新擁抱那個曾經搞怪又最溫暖的他。這次，換你對他說：「歡迎回家。」

▲《星際寶貝：史迪奇》將在5月22日上映。（圖／迪士尼提供）