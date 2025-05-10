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少女時代秀英進軍好萊塢！《捍衛任務》合作基努李維　驚喜現身演黑幫千金

記者蕭采薇／台北報導

《捍衛任務：復仇芭蕾》（Ballerina）近期公布了多張全新角色海報，當中竟出現了台灣觀眾也相當熟悉的身影，南韓女團「少女時代」出身的崔秀榮（秀英），讓粉絲們又驚又喜。秀英所飾演的「Katla Park」是女主角安娜德哈瑪斯在電影中接到的第一個任務所要保護的對象，為「拉斯卡羅馬」組織成員的女兒。

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》秀英、安娜德哈瑪斯、基努李維。（圖／車庫提供）

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》角色海報，驚現少女時代秀英。（圖／車庫提供）

畢業於戲劇電影學系的秀英，在以偶像身分出道的同時就跨足演藝事業，近年以《Run On》等人氣影集為觀眾所知，這次首度登上好萊塢舞台，有別於平時的造型讓粉絲們相當興奮，期待秀英精采的表現。

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在《捍衛任務：復仇芭蕾》中第三度與基努李維合作的安娜德哈瑪斯不吝於表達對基哥的景仰：「很榮幸能和基努合作第三次，《捍衛任務：復仇芭蕾》更顯特別，因為這次是我踏進了他的世界。」

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》秀英、安娜德哈瑪斯、基努李維。（圖／車庫提供）

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。（圖／車庫提供）

德哈瑪斯告訴外媒IGN：「捍衛任務的世界相當受粉絲喜愛，我非常尊敬基努，不管是作為一個演員、一個人，還是朋友，他是片場的領袖和力量，而且永遠那麼紳士。」並表示首次見到基努李維以約翰維克的造型走進片場時很像在做夢：「我永遠不會忘記那一天。從我們第一次相遇的那天起，基努就對我有很大的影響。」

提到第一次見面的場景，安娜德哈瑪斯近期出席CinemaCon並以《捍衛任務：復仇芭蕾》榮獲年度最佳動作明星獎（The Action Star of the Year）時，在致詞中回憶自己10年前剛搬來洛杉磯，與基努李維初次見面的尷尬情況。

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》秀英、安娜德哈瑪斯、基努李維。（圖／車庫提供）

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》基努李維。（圖／車庫提供）

2015年兩人第一次碰面，當時安娜的英文還不太好，因為無法跟上話題而相當緊張，所以當基努李維隨意問道她是否看過自己的代表作《駭客任務》時，安娜回答：「《駭客任務》（The Matrix）？沒有。」在場的其他人都很震驚，有人用西班牙語再問她一遍：「妳沒看過《駭客任務》（La Matrix）嗎？」安娜這才回答：「《駭客任務》？有啊，那部我有看過。」引起現場一片笑聲。

安娜德哈瑪斯接著說：「然後他開始聊起《捍衛任務》，甚至站起來親自為我們示範其中一段動作戲，我記得應該是那場在浴池的戲，他記得他殺死的每個角色的動作。我們盯著他看，他看起來對他剛拍完的這部電影超級快樂又興奮，那感染了我。」

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》秀英、安娜德哈瑪斯、基努李維。（圖／車庫提供）

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯獲得「年度最佳動作明星獎」。（圖／車庫提供）

緣分如此巧妙，當時的兩人應該沒想到十年後會再以這部系列作品相聚：「十年後的今天，我憑藉《捍衛任務：復仇芭蕾》榮獲年度動作明星獎，如果沒有約翰維克，就不會有《捍衛任務：復仇芭蕾》；而沒有基努李維就沒有約翰維克。」安娜表示很高興人生以如此有意義的方式讓他們再次走到一起，成為這個世界的一部分，結尾時感性地將這個獎獻給基努李維。

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》秀英、安娜德哈瑪斯、基努李維。（圖／車庫提供）

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》基努李維。（圖／車庫提供）

安娜最後也不忘向影壇頗具影響力的動作女星致敬：「我蠻訝異自己是第一個獲得年度最佳動作明星獎的女演員，謝謝大家，這真的很特別，但我必須感謝所有在我之前的那些『不好惹的女人們』（badass women），像是荷莉貝瑞、莎莉賽隆和雪歌妮薇佛，還有烏瑪舒嫚和楊紫瓊等諸多明星，先有她們現在才有我，感謝。」《捍衛任務：復仇芭蕾》將於2025年6月全台上映。

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