搭檔派翠克曝10多年前與大S緣分！　小S驚訝「我都不知道」

記者劉宛欣／綜合報導

小S在年初痛失姊姊大S後，向主持的節目《小姐不熙娣》告假半年，暫退螢光幕前，好好整理心情，9日她時隔近2個月，為了病倒的S媽，發起發文緬懷大S的活動，並宣告「是時候該振作了」，許多圈內好友響應發文，闡述大S生前的暖舉，小S《小姐不熙娣》的搭檔派翠克也曬出10多年前與大S在101前的合照，讓小S驚呼「我都不知道」。

▲派翠克曬出11年前與大S合照，小S很驚訝。（圖／翻攝自派翠克Instagram）

派翠克9日在Instagram上分享了一張舊照，發長文緬懷病逝的大S，回憶起2013年底跨年時，巧遇大S，「永遠記得看完美美的煙火1月1日跨年後後回頭看的美麗人」，當時他鼓起勇氣請求合照，大S爽快答應，讓派翠克至今都難忘。他也透露當時心裡其實忐忑不安，擔心大S會拒絕，沒想到對方展現了滿滿親和力與溫暖，「素顏的大S居然還跟我說要合照，而且是一拍一笑一個擁抱」，讓他感動不已。

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▲小S也沒聽說過有這張合照。（圖／翻攝自派翠克Instagram）

貼文引來許多粉絲留言感動共鳴，與派翠克共事許久的小S也現身留言區，驚訝表示「我都不知道」，事實上，派翠克也在貼文內表示「快10年後還有機會能跟S姐一起工作，我想一切都是最美麗的安排。煙火如此美麗，必定留在每個人心中」。