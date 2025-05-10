徐佳瑩為劉若英獻唱主題曲　真情流露…不到半小時就收工

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后徐佳瑩繼日前為電影《平原上的火焰》演唱同名主題曲之後，由劉若英執導的影集《忘了我記得》，也邀得徐佳瑩領銜主唱主題曲〈未來的昨天〉，由於與劇中女主角程樂樂的年齡相仿，率先看了影集片段的徐佳瑩心有戚戚焉，演唱時特別真情流露，不到半小時就順利收工。

▲徐佳瑩推出新歌〈未來的昨天〉。（圖／亞神提供）

徐佳瑩仔細觀看了劇情片段，並在導演劉若英前來探班時深入的聊天，理解了〈未來的昨天〉這首主題曲在劇集中出現的場景、情節、演員之間，讓她深深地沉浸在劇集所創造的情感世界中，甚至還帶入了自己內在的心境，對她而言，這樣的演唱準備方式成了一次很難得的經驗：「我覺得自己不只是在唱歌，同時也在那一刻把女主角的無力感和困境放了進去。」

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徐佳瑩表示，女主角程樂樂從年輕開始就在工作與生活中不斷衝刺，好不容易到了40歲可以喘口氣的時候，卻又發現包括自己的家庭、家人的健康、工作的瓶頸等問題接踵而來，「想到自己也是一路一直衝，運用了自己的能力、運氣甚至是天賦也好，衝到好像覺得有點經驗了，站得比較穩了，裝了滿口袋的好東西之後，路上卻出現了轉角，發現原來我所擁有的人事物不會一直都這麼穩定，他們也會隨著時間出現各自的新問題，但也因為自己有了能力，就要承擔更大的責任。」

▲徐佳瑩為影集《忘了我記得》創作主題曲。（圖／亞神提供）

導演劉若英也在探班錄音室時說：「好像再怎麼努力，惦記的人都是會走。做得再多，但覺得自己永遠都做不好。我想拍下這部戲，記得他，記得自己的那種心情，也在LaLa、建騏、葛大合作的這首〈未來的昨天〉裡，用一種聽覺的方式，在戲落幕之後，在他離開以後，在我們突然感覺落單的何時何處，只要需要，這首歌就會在，像『忘了我記得』那樣地陪伴你。」