ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

BIGBANG太陽狂推薦「結婚很棒！」準時接送兒上學　大聲：他超有名

記者吳睿慈／綜合報導

南韓巨星太陽隸屬於團體BIGBANG，他2018年在入伍前風光將初戀女友閔孝琳娶回家，夫妻倆育有一子，結婚7年來，享受三人世界，近來，太陽的5歲兒子入學，他也被好友爆料「每天很努力準時接送小孩上學」，連隊友大聲都表示「認同，他（這方面）很有名」，奶爸生活令人聽了會心一笑。

▲▼ BIGBANG太陽狂推薦「結婚很棒！」準時接送兒上學　大聲：他超有名。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

▲大聲透露遭邊所有人都在推薦要結婚，太陽也是。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

BIGBANG大聲所創立的YouTube頻道「家大聲」9日邀來前輩Dynamic Duo、Gummy等人，3人都是已婚身份，且晉升為人母、人父，話題自然聊到育兒、結婚上，大聲心有戚戚焉地表示：「我周遭的人不論是Gummy姐姐或永裴（太陽）都是，大家都很提倡推薦結婚。」Gaeko認證：「永裴很有名，聽說他很努力準時接送小孩上學。」大聲也附合：「喔，他完全是不得了了，非常有名。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ BIGBANG太陽狂推薦「結婚很棒！」準時接送兒上學　大聲：他超有名。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

▲▼太陽準時接送兒上學，大聲認證「他超有名」。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

▲▼ BIGBANG太陽狂推薦「結婚很棒！」準時接送兒上學　大聲：他超有名。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

崔子也認同：「結了婚後才認為真的是好的，尤其是小孩出生後，完全是新世界了，我很自然地就放棄了自己的事情。」大聲回答：「我光是覺得戀愛就已經是一種犧牲了，所以才無法談戀愛。」崔子接著說：「但一旦小孩出生了，你就會犧牲掉更多的事，原以為不行，但其實是可以的。」剛迎接孩子出生的他，沈浸在奶爸的幸福日常之中，崔子透露自己的房間已經完全變了樣，但他也能接受。

▲崔子首度談到育兒生活。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

▲崔子首度談到育兒生活。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

一群人聊著育兒經，Gaeko則透露現在小孩間的偶像又流行回BIGBANG了，小孩聽著BIGBANG的歌起床，甚至去看了GD的演唱會，聽得大聲害羞不已，並驚訝表示「真的嗎？」4人的談話內容離不開孩子。

分享給朋友：

追蹤我們：

高中生園遊會自製一台 #拍貼機　從0開始組裝！還有老師聯名框

推薦閱讀

范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！道歉文二次攻擊　她出手提告

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！道歉文二次攻擊　她出手提告

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角

醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

Makiyo和經紀人親姊「胖姐」爆拆夥！　坦蕩談運匠事件…不願委屈

Makiyo和經紀人親姊「胖姐」爆拆夥！　坦蕩談運匠事件…不願委屈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！道歉文二次攻擊　她出手提告

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

太陽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NCT WISH簽證卡關！粉絲「到美國才知看不到人」　網怒：SM怎麼辦事的
  2. 當年演韓劇收視破64%！鄭明煥引退11年突被證實「家中猝逝」　享年64歲
  3. 車銀優「最快7月入伍」申請考陸軍樂隊　公司證實：已經面試了
  4. BIGBANG太陽狂推薦「結婚很棒！」準時接送兒上學　大聲：他超有名
  5. 看膩不倫殺老公日劇！《宛如粼光夫婦日和》純愛爆紅…1設定陸網抵制
  6. 詹子萱拍戲露股溝條件要講好　親密戲不怕尺度大
  7. FIFTY FIFTY推新歌！Keena缺席原因曝光　和前製作人對質後出現PTSD
  8. 百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉
  9. 歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！道歉文二次攻擊　她出手提告
  10. 五月天「五月之約」竟有遺憾！　「10年沒過母親節」原因曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366