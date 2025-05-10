BIGBANG太陽狂推薦「結婚很棒！」準時接送兒上學　大聲：他超有名

記者吳睿慈／綜合報導

南韓巨星太陽隸屬於團體BIGBANG，他2018年在入伍前風光將初戀女友閔孝琳娶回家，夫妻倆育有一子，結婚7年來，享受三人世界，近來，太陽的5歲兒子入學，他也被好友爆料「每天很努力準時接送小孩上學」，連隊友大聲都表示「認同，他（這方面）很有名」，奶爸生活令人聽了會心一笑。

▲大聲透露遭邊所有人都在推薦要結婚，太陽也是。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）



BIGBANG大聲所創立的YouTube頻道「家大聲」9日邀來前輩Dynamic Duo、Gummy等人，3人都是已婚身份，且晉升為人母、人父，話題自然聊到育兒、結婚上，大聲心有戚戚焉地表示：「我周遭的人不論是Gummy姐姐或永裴（太陽）都是，大家都很提倡推薦結婚。」Gaeko認證：「永裴很有名，聽說他很努力準時接送小孩上學。」大聲也附合：「喔，他完全是不得了了，非常有名。」

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▲▼太陽準時接送兒上學，大聲認證「他超有名」。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）



崔子也認同：「結了婚後才認為真的是好的，尤其是小孩出生後，完全是新世界了，我很自然地就放棄了自己的事情。」大聲回答：「我光是覺得戀愛就已經是一種犧牲了，所以才無法談戀愛。」崔子接著說：「但一旦小孩出生了，你就會犧牲掉更多的事，原以為不行，但其實是可以的。」剛迎接孩子出生的他，沈浸在奶爸的幸福日常之中，崔子透露自己的房間已經完全變了樣，但他也能接受。

▲崔子首度談到育兒生活。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）



一群人聊著育兒經，Gaeko則透露現在小孩間的偶像又流行回BIGBANG了，小孩聽著BIGBANG的歌起床，甚至去看了GD的演唱會，聽得大聲害羞不已，並驚訝表示「真的嗎？」4人的談話內容離不開孩子。