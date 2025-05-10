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直擊／五月天香港開唱　阿信無預警自爆：開啟一段新戀情

記者蔡琛儀／香港報導

天團五月天昨（9日）起在香港啟德主場館，一連舉辦4場5525「回到那一天」演唱會香港站，也是第一位登上該場館的華語樂團，4天共吸引18萬人到場朝聖，五月天首度解鎖香港最新，且是全球造價第二貴的場館，阿信感性形容，來到新場館，就像「開啟一段新戀情」。

▲▼五月天香港啟德主場館演唱會 。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天解鎖香港啟德主場館，天花板也有設計細節。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天香港啟德主場館演唱會 。（圖／相信音樂提供）

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五月天征戰過紅磡體育館、中環海濱活動空間、香港迪士尼等場地演出，他以戀情比喻每個場館，「每一段都跟著你走到這裡（啟德主場館），真的很多回憶、場景」。由於去年五月天在中環海濱活動空間開唱時，首場就遇上暴雨，還因此提前結束演出， 阿信昨晚表示：「謝謝你們陪我們在風雨中、在雷聲交加中一起走到這裡。」

他又說：「也許有一天五月天不會再有這麼多人喜歡，要把這個地方讓出來，不過不管在哪裡，也許在香港某個街頭，也許是某個茶餐廳，只要還有人願意聽，五月之約就還在。」讓台下4.5萬歌迷紛紛熱情尖叫回應。

▲▼五月天香港啟德主場館演唱會 。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天演唱會視覺特效驚人。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天香港啟德主場館演唱會 。（圖／相信音樂提供）

五月天這次演唱會精心設計舞台的地面投影，每首歌曲都會搭配最酷炫的燈光、視訊設計，像是〈戀愛ING〉時光束投射出LOVE字樣滿場跑，以及五月天五色表情包，萌翻歌迷，〈成名在望〉成滿天曼陀羅花震撼全場，從上至下，從左至右，整座啟德體育館都是五月天的舞台，滿滿的細節充滿了五月天滿滿的心意。

由於場館是室內，還有冷氣可吹，相較於之前戶外場地舒服的多，鼓手冠佑爆料，上台前貝斯手瑪莎讚嘆：「真是舒爽啊，上台前還沒汗流浹背。」笑說：「在這樣舒服的場地，大家可能一滴汗都不會留，但不可以，今天五月天五個人都會汗流浹背，希望大家離開時身上都濕透，把體力全部用盡。」

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