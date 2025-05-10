ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周湯豪帶傷硬上台！　他私訊勸「不要勉強」：是真兄弟

記者蔡琛儀／台北報導

嘻哈團體「Higher Brothers」成員PSY.P（楊俊逸）昨（9日）晚間在Legacy Taipei舉辦新專輯首唱會，開場前就吸引大批粉絲卡位，門票火速售罄，現場氣氛火熱沸騰。PSY.P一連演唱26首歌曲，從經典夯曲到全新專輯收錄作，誠意滿滿，展現超強舞台魅力與音樂實力。

▲▼PSY.P楊俊逸新專輯首唱會，嘉賓周湯豪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周湯豪帶傷力挺PSY.P楊俊逸新專輯首唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼PSY.P楊俊逸新專輯首唱會，嘉賓周湯豪。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

演出驚喜連連，PSY.P邀請ØZI與周湯豪無預警登場助陣，掀起全場粉絲尖叫高潮。PSY.P透露他與ØZI私下就是會一起約出門的好友，兩人上次見面是在成都，當時PSY.P擔任ØZI演唱會嘉賓，這回換他站台，氣氛感人又熱血。

周湯豪則是在演出前意外受傷，讓PSY.P一度擔心，第一時間便私訊勸他「不要勉強」。沒想到周湯豪仍堅持現身力挺，讓PSY.P直呼感動：「如果是我自己受傷，都可能會放棄，但Nick是真兄弟，等一下他表演時，我會在台上幫他看著！」展現真摯情誼。

▲▼PSY.P楊俊逸新專輯首唱會，嘉賓ØZI。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ØZI來站台PSY.P楊俊逸新專輯首唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼PSY.P楊俊逸新專輯首唱會。（圖／記者李毓康攝）

被問到夢幻嘉賓人選，PSY.P害羞表示最想合作的對象是MC HotDog熱狗，雖然兩人曾在節目上碰過面，但他坦言每次見到熱狗都緊張得像小粉絲，「真的很希望有機會，能請到狗哥來當嘉賓。」

分享給朋友：

追蹤我們：

【會來健身房對吧？】多慧聽吉祥物吃5碗拉麵驚呆　直接眼神施壓超可愛XD

推薦閱讀

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

陸「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名衝熱搜

陸「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名衝熱搜

眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」

眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

王家梁曬大尺度「全裸肌肉照」！　網嚇壞：這可以免費看的嗎？

王家梁曬大尺度「全裸肌肉照」！　網嚇壞：這可以免費看的嗎？

大S低潮期暖心送「安慰擁抱」　王柏傑公開生前對話憶：我永遠的女神姊姊

大S低潮期暖心送「安慰擁抱」　王柏傑公開生前對話憶：我永遠的女神姊姊

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

派翠克「11年前跨年巧遇大S」　 素顏竟答應合照：我真幸運！

派翠克「11年前跨年巧遇大S」　 素顏竟答應合照：我真幸運！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

陸「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名衝熱搜

眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

王家梁曬大尺度「全裸肌肉照」！　網嚇壞：這可以免費看的嗎？

大S低潮期暖心送「安慰擁抱」　王柏傑公開生前對話憶：我永遠的女神姊姊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」
  2. 大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心
  3. 王家梁曬大尺度「全裸肌肉照」！　網嚇壞：這可以免費看的嗎？
  4. 楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去
  5. 吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛
  6. 女影迷激動告白：我愛你！　阿湯哥「寵粉回應超暖」惹哭她
  7. 嘻小瓜吃飯被招待挨酸「又不是多紅」　心寒：原來小咖不配
  8. 大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」
  9. 派翠克「11年前跨年巧遇大S」　 素顏竟答應合照：我真幸運！
  10. 大S離世將滿百日　羅志祥不捨懷念：謝謝妳在我需要時替我撐腰

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366