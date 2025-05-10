周湯豪帶傷硬上台！　他私訊勸「不要勉強」：是真兄弟

記者蔡琛儀／台北報導

嘻哈團體「Higher Brothers」成員PSY.P（楊俊逸）昨（9日）晚間在Legacy Taipei舉辦新專輯首唱會，開場前就吸引大批粉絲卡位，門票火速售罄，現場氣氛火熱沸騰。PSY.P一連演唱26首歌曲，從經典夯曲到全新專輯收錄作，誠意滿滿，展現超強舞台魅力與音樂實力。

▲▼周湯豪帶傷力挺PSY.P楊俊逸新專輯首唱會。（圖／記者李毓康攝）

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演出驚喜連連，PSY.P邀請ØZI與周湯豪無預警登場助陣，掀起全場粉絲尖叫高潮。PSY.P透露他與ØZI私下就是會一起約出門的好友，兩人上次見面是在成都，當時PSY.P擔任ØZI演唱會嘉賓，這回換他站台，氣氛感人又熱血。

周湯豪則是在演出前意外受傷，讓PSY.P一度擔心，第一時間便私訊勸他「不要勉強」。沒想到周湯豪仍堅持現身力挺，讓PSY.P直呼感動：「如果是我自己受傷，都可能會放棄，但Nick是真兄弟，等一下他表演時，我會在台上幫他看著！」展現真摯情誼。

▲▼ØZI來站台PSY.P楊俊逸新專輯首唱會。（圖／記者李毓康攝）

被問到夢幻嘉賓人選，PSY.P害羞表示最想合作的對象是MC HotDog熱狗，雖然兩人曾在節目上碰過面，但他坦言每次見到熱狗都緊張得像小粉絲，「真的很希望有機會，能請到狗哥來當嘉賓。」