張菲媳一刀剪掉過肩長髮！　「耳下短髮新造型」亮相被讚爆

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀2013年和張菲次子張少懷結婚，育有一對寶貝兒女，平時以過肩長髮亮相的她，今（9）日在社群曬出自拍近照，公開自己全新的耳下短髮造型。貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲翁馨儀換新髮型。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

透過翁馨儀分享的自拍照可見到，她身穿一件白色長袖上衣，難得以不同以往長髮的短髮亮相，前額還留有整齊劉海，側邊頭髮則保留原本染完頭髮褪掉的金色。她微笑地對鏡頭眨眼自拍，展現俏皮的一面，手中抱著一束花，並在文中興奮表示：「我又換了一個不一樣的自己。」

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▲翁馨儀會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀透露，當時設計師在動剪刀前一再向她確認：「真的不會後悔吼？」她則大方回應：「我這個人沒在後悔的啦！」同時也笑稱「一刀下去超級療癒。」除了換新髮型，翁馨儀也開心分享，母親節收到女兒和兒子的暖心驚喜，透露兩人親手插花送她，還收到由他們用「自己存的錢」準備的禮物，讓她相當開心：「第一次出手就送這麼高標，看他們以後怎麼超越。」

▲翁馨儀。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）