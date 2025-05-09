CLOSE YOUR EYES選秀出道6月來台會粉絲　ADOY五度訪台開唱

記者吳睿慈／台北報導

韓國新生代男團CLOSE YOUR EYES透過JTBC選秀節目《PROJECT 7》出道，他們將在6月28日在台北國際會議中心舉行，另一方面，夢幻系樂團ADOY也將5度造訪台灣，他們是TXT杋圭點名的愛團，預計在 7月13日在Legacy TERA開唱。

▲CLOSE YOUR EYES即將來台舉辦見面會。（圖／和協整合行銷提供）



CLOSE YOUR EYES透過JTBC選秀節目《PROJECT 7》誕生的實力派團體，團名象徵著不僅是用眼睛看，更能以耳朵感受的說服力音樂，並寄託著成為粉絲心中理想偶像的期許。首張專輯《ETERNALT》由代表「永恆」的ETERNAL與「時間」的TIME字首T結合而成，寓意著想與粉絲共度永遠時光的真摯心意。憑藉著強大音樂實力與爆發力十足的舞台表現，他們迅速在歌壇展露頭角，出道短短6天便於《THE SHOW》（SBS M）奪下音樂節目一位，隨後也在《MUSIC BANK》（KBS）連續稱霸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北站見面會票價為新台幣5800、4800、3800元等三種，見面會門票將於5月20日中午12點於年代售票系統正式開賣，更多詳情請鎖定和協整合行銷官方社群專頁。

ADOY成軍於首爾，自 2017 年以 EP《CATNIP》正式出道後，即憑藉獨特的Dream pop、Synth-pop與Indie rock曲風在韓國與海外樂迷間建立高人氣。樂團以細膩情緒與節奏律動交織的聲音質地廣受好評，代表作包括〈Laika〉、〈Grace〉、〈Wonder〉、〈Baby〉等，屢屢於各大演出現場掀起合唱浪潮。

▲ADOY五度訪台開唱。（圖／和協整合行銷提供）



ADOY 亦為大勢男團TXT成員杋圭曾於節目與採訪中多次提及 ADOY 為其私下常聽的樂團之一，雙方更互翻彼此作品，成為少數能跨界對話的音樂案例，使得ADOY的演出現場吸引來自不同音樂場景的聽眾，不論是 indie 樂迷、戲劇觀眾或主流粉絲皆能在現場找到共鳴。他們5度訪台，7月13日在Legacy TERA開唱，票券將於5月8日上午11時起於KKTIX及全家 FamiPort開始販售。