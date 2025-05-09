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訪問／43歲宋智孝想過引退：那天我哭了很多⋯　「以好的心態離開位置」

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星宋智孝睽違7年來台，她為宣傳《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》而來，做足功課的她，在接受台灣媒體聯訪時主動詢問「我聽說台灣也有海女？」希望有機會文化交流，若要拍第二季，她很願意來台拍攝，並傻問：「那台灣有鯊魚嗎？沒有的話，可以！」

▲▼宋智孝人生卡關：學不到東西⋯　轉行當海女險窒息「只想活命」。（圖／BBC Studios提供）

▲宋智孝來台宣傳紀錄片。（圖／BBC Studios提供）

宋智孝從小生活於海邊，媽媽是游泳選手、阿姨是海女，收到紀錄片邀約時，她毅然決然答應。只是會游泳與潛水完全是兩回事，她初接觸下海時，被海女前輩狠虧「只有25分，完全不行」，不過後面實力大幅度進步，但她笑喊：「這是劇透，大概在第2、3集會出現。」

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拍完紀錄片後，宋智孝給予自己目標下潛20公尺，只是講一講自己嘴軟，表示「我現在沒時間練習，真的要很厲害的話，需要很嚴格的訓練。」雖然裝備都齊全，但暫時沒機會訓練，她也表示：「但如果真的有時間的話，我真的想挑戰看看。」

▲▼宋智孝人生卡關：學不到東西⋯　轉行當海女險窒息「只想活命」。（圖／BBC Studios提供）

▲宋智孝來到40歲，人生卻卡關了，轉行當海女找尋新的挑戰。（圖／BBC Studios提供）

宋智孝甚至主動詢問「台灣也有可以潛水的地方嗎？」記者告知她「有的」，她比起讚表示：「那就去啊，我的裝備放在家裡，我會把裝備帶來，但只要沒有鯊魚就好！」濟州島的居民相信只要有海豚存在的地方就沒有鯊魚，台灣恰好也有海豚，記者提議紀錄片第二季可以在台灣拍，她大笑回答「好！」

她在紀錄片裡幸運遇到海豚，許了願望「希望我認識的人身體都健康」，還參加海女一年一度的祈福儀式，「我們會向龍王許願祈禱每年每一個下水的人都平安，我也有參加那個儀式」，沒有隨身帶著護身符，她露出燦爛笑容表示：「海女同伴前輩們就是我的護身符。」

扛下紀錄片重責，雖然體驗海女生活很艱苦，但宋智孝說：「我一次都沒有想放棄。」她在海上遇過許多危機時刻，甚至是天氣環境問題，「大家透過我體驗海女的這件事情，讓大家更知道海女這個職業，我有這樣的責任感。」所以她不允許自己放棄。

▲▼宋智孝看到海女退休，自己也哭了，承認想過退休的心情。（圖／BBC Studios提供）

▲宋智孝看到海女退休，自己也哭了，承認想過退休的心情。（圖／BBC Studios提供）

紀錄片裡也說到海女做到5、60年都沒有引退的日子，但宋智孝笑喊：「其實這也算是劇透，大概在第三集，海女還是有引退。」她看著前輩卸下責任，自己心裡也頗有感觸，「也許有一天，我也會引退，當然現在我還是會努力做下去，做到不能做為止。」

宋智孝首度談到引退感觸，「就像海女一樣，所有的笑聲、眼淚各種心情都在海裡，那天我也哭了很多，想到她們，就想到我有一天也會引退，我想帶著正面心情，以好的面貌、好的心態離開我的位置，把事情去傳承給後輩。」

▲▼宋智孝出席《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲宋智孝相隔7年來台，並出席《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日起搶先在亞洲地區的 BBC Earth 頻道與 BBC Player 平台首播，每週日晚間9點在BBC Earth頻道（有線電視18頻道，中華電信MOD 252頻道）播出，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo同步上架。

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