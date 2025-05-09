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訪問／43歲宋智孝人生卡關：學不到東西⋯　轉行當海女險窒息「只想活命」

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星宋智孝接下紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》主演，前往濟州島體驗海女生活，8日來台宣傳作品，她特地接受台灣媒體聯訪，罕見公開內心世界，她承認人生來到40歲，某個瞬間突然認為「人生卡關了」，想要挑戰新的事物，於是接下海女任務。

▲▼宋智孝人生卡關，因此接下紀錄片主演。（圖／BBC Studios提供）

▲宋智孝承認人生卡關，因此接下紀錄片主演。（圖／BBC Studios提供）

宋智孝近年來在《Running Man》表現亮眼，但隨著年資越增，她承認人生卡關，看著入行的後輩都是年輕人，她說：「演技年資25年，我的年紀也不是新人，有年資了，就連導演年紀都比我小，一起演戲的演員也比我年紀小，沒有人可以教我，我只能盡力活用我過去自己的經驗，所以常常會在想就只能這樣嗎？但我還想要學習，但為何我沒有這樣的機會。」

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突然發現人生卡關，此時紀錄片找上了她，於是決定接下挑戰。宋智孝聊到下海的辛苦談，她坦言：「快死了！」自己不如前輩經驗豐富，好幾次浮出海面時都險些喘不過氣，「海女前輩有經驗，她們連上來的時間都會計算好，但因為我是新人無法計算，所以有很多危險的部分，紀錄片也有很多狼狽、醜的畫面，是我為了活下去而掙扎的畫面。」

▲▼宋智孝。（圖／BBC Studios提供）

▲宋智孝透露自己在海裡「只想活命」。（圖／BBC Studios提供）

宋智孝自虧：「人家說海女是『美人魚』，而我在海裡就是『普通人宋智孝』，每個畫面都非常猙獰。」她已經無法在意自己在海裡的美貌，「我就只是想要活命，工作人員有拍下照片，我看到照片時，覺得這張照片蘊含著我想要活命的掙扎感，所以海女真的很厲害。」

親自下海才發現非常困難，宋智孝說：「當我們下到深處，會有水壓問題，我的鼻子跟耳朵的壓力平衡，若是沒平衡好就會出血，大概在2、3集時會有。龐大的海裡，我所經歷的危險只是一小部分，但也是有好玩之處，你會發現海裡的生物有自己的秩序與文化，就連魚也是。」

▲▼宋智孝。（圖／BBC Studios提供）

▲宋智孝呼籲海水淨化，不要亂丟垃圾到海裡。（圖／BBC Studios提供）

宋智孝也透露，海女之間會有隊長，監控所有人的位置，「我們潛下去時，會誤以為一直在原地，但其實我們會隨著潮流被飄走，所以隊長會看著大家，告訴大家水流往哪個方面、指揮大家。」以免走散。

但她也呼籲，再厲害的海女也會有遇到危險的時刻，「我有聽說，有一位海女被漁網勾住，腿被纏住上不來，被大海的垃圾勾住，差點讓很多人陷入危險。」據她所了解，每年漁網垃圾是150萬噸，宋智孝盼望可以透過紀錄片宣揚海水淨化的重要性。

▲▼宋智孝。（圖／BBC Studios提供）

▲宋智孝親自來台宣傳紀錄片。（圖／BBC Studios提供）

《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日起搶先在亞洲地區的 BBC Earth 頻道與 BBC Player 平台首播，每週日晚間9點在BBC Earth頻道（有線電視18頻道，中華電信MOD 252頻道）播出，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo同步上架。

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