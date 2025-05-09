2025 hito流行音樂獎首波卡司公布！　「五大超級男團」全都來了

記者蔡琛儀／台北報導

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮6月21日在台北小巨蛋盛大登場，首波名單今（9日）公布，由五大偶像男團包括Energy、菲律賓唱跳天團SB19、FEniX、Ozone、VERA。

▲Energy將出席2025hito流行音樂獎。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Energy去年擔任2024 hito流行音樂獎嘉賓，精心排練帶來 「一觸即發電力串燒組曲」，不僅有〈Here I Am〉首跳，還有引爆E16蹲熱潮的〈星期五晚上〉，更找來30位「捷運盃」街舞選手一起E16蹲，壯觀場面炸裂台北小巨蛋，聽聞去年演出成收視高點，他們興奮表示今年會以更棒的演出來回饋觀眾，誓言再奪收視高峰。

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被譽為「菲律賓音樂王者」(Kings of P-pop)的菲律賓唱跳天團SB19，由隊長 Pablo Josh Stell Ken 和 Justin 五位才華洋溢的成 員所組成，是菲律賓流行音樂 P-pop 的代表性團體，更以破億神曲〈GENTO 超越自我)席捲全球，喊話要帶著滿滿能量展現不一樣的舞 台，也很期待看到台灣歌迷的反應。

▲SB19將出席2025hito流行音樂獎。（圖／Hit Fm聯播網提供）

入圍2025 hito流行音樂獎「HITO最受歡迎組合」獎項的FEniX 、Ozone、VERA也都相當感謝投票給他們的粉絲，期待在頒獎典禮當晚展現成為全場焦點。2025 hito流行音樂獎最受歡迎系列票選火熱進行中，到5月11日在Hitoradio.com官網 和Hit Fm官方APP進行投票，投給喜愛的歌手，就有機會獲得頒獎典禮門票。5月17日下午1點將在台北東區瑠公公園進行搶票會，到場觀眾有機會從歌手手中獲得頒獎典禮門票，畢書盡、ARKis 將現身搶票會帶來精采演出。