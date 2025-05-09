ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2025 hito流行音樂獎首波卡司公布！　「五大超級男團」全都來了

記者蔡琛儀／台北報導

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮6月21日在台北小巨蛋盛大登場，首波名單今（9日）公布，由五大偶像男團包括Energy、菲律賓唱跳天團SB19、FEniX、Ozone、VERA。

▲▼Energy將出席2025hito流行音樂獎。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲Energy將出席2025hito流行音樂獎。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Energy去年擔任2024 hito流行音樂獎嘉賓，精心排練帶來 「一觸即發電力串燒組曲」，不僅有〈Here I Am〉首跳，還有引爆E16蹲熱潮的〈星期五晚上〉，更找來30位「捷運盃」街舞選手一起E16蹲，壯觀場面炸裂台北小巨蛋，聽聞去年演出成收視高點，他們興奮表示今年會以更棒的演出來回饋觀眾，誓言再奪收視高峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被譽為「菲律賓音樂王者」(Kings of P-pop)的菲律賓唱跳天團SB19，由隊長 Pablo Josh Stell Ken 和 Justin 五位才華洋溢的成 員所組成，是菲律賓流行音樂 P-pop 的代表性團體，更以破億神曲〈GENTO 超越自我)席捲全球，喊話要帶著滿滿能量展現不一樣的舞 台，也很期待看到台灣歌迷的反應。

▲▼SB19將出席2025hito流行音樂獎。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲SB19將出席2025hito流行音樂獎。（圖／Hit Fm聯播網提供）

入圍2025 hito流行音樂獎「HITO最受歡迎組合」獎項的FEniX 、Ozone、VERA也都相當感謝投票給他們的粉絲，期待在頒獎典禮當晚展現成為全場焦點。2025 hito流行音樂獎最受歡迎系列票選火熱進行中，到5月11日在Hitoradio.com官網 和Hit Fm官方APP進行投票，投給喜愛的歌手，就有機會獲得頒獎典禮門票。5月17日下午1點將在台北東區瑠公公園進行搶票會，到場觀眾有機會從歌手手中獲得頒獎典禮門票，畢書盡、ARKis 將現身搶票會帶來精采演出。

分享給朋友：

追蹤我們：

粉紅超跑駛進正德高中！　許效舜、威廉緊跟笑喊：走到走不動為止

推薦閱讀

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

郭書瑤解放低胸背心炸上圍！　「招牌長髮消失」震撼1.2萬人

郭書瑤解放低胸背心炸上圍！　「招牌長髮消失」震撼1.2萬人

曾之喬曬近照「被拍產後身材」　親吐當媽心聲：我依然愛自己

曾之喬曬近照「被拍產後身材」　親吐當媽心聲：我依然愛自己

李連杰「神秘二女兒」罕曝光！淨身出戶娶利智…前妻女兒成眼科醫師

李連杰「神秘二女兒」罕曝光！淨身出戶娶利智…前妻女兒成眼科醫師

李多慧簽長約為買房鋪路　「禮物私服塞爆」鬆口搬家內幕

李多慧簽長約為買房鋪路　「禮物私服塞爆」鬆口搬家內幕

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

薔薔互動巴西男模！影片尺度太大「被列18禁下架」　緊急修改曝無奈

薔薔互動巴西男模！影片尺度太大「被列18禁下架」　緊急修改曝無奈

獨家／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　捲負面風波「球團回應了」

獨家／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　捲負面風波「球團回應了」

賈永婕聲援剴剴案「510凱道見」　痛批惡保母：你們惹錯人

賈永婕聲援剴剴案「510凱道見」　痛批惡保母：你們惹錯人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

郭書瑤解放低胸背心炸上圍！　「招牌長髮消失」震撼1.2萬人

曾之喬曬近照「被拍產後身材」　親吐當媽心聲：我依然愛自己

李連杰「神秘二女兒」罕曝光！淨身出戶娶利智…前妻女兒成眼科醫師

李多慧簽長約為買房鋪路　「禮物私服塞爆」鬆口搬家內幕

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

薔薔互動巴西男模！影片尺度太大「被列18禁下架」　緊急修改曝無奈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 2025 hito流行音樂獎首波卡司公布！　「五大超級男團」全都來了
  2. 白雲在家中跌倒出事　3人工椎間盤不夠醫師緊急手術
  3. 趙薇15歲獨生女近照曝光！　瑞士留學染金髮…顏值像陸劇女神
  4. 出道40年…辛曉琪竟變脫口秀主持人！　還自掀：體重達人生高峰
  5. 蔡阿嘎第一次吃米其林「不知1規定」服務生急救援！笑：有夠庄腳俗
  6. 「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名
  7. 《花香》CP簽售會「禮盒太貴、福利太少」爆集體抗議！開賣緊急喊卡
  8. 李連杰「神秘二女兒」罕曝光！淨身出戶娶利智…前妻女兒成眼科醫師
  9. 小孟老師／5月9日星座運勢　水瓶股票獲利
  10. 具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366