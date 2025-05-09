出道40年…辛曉琪竟變脫口秀主持人！　還自掀：體重達人生高峰

記者蔡琛儀／台北報導

辛曉琪即將邁入出道40週年，近日受屏東縣政府邀請，破天荒舉辦人生首場「黑膠講唱會」，不僅唱歌，還要自己主持，挑戰「說唱合一」形式，從情歌天后變身脫口秀達人。她一次唱盡逾15首經典金曲，邊唱邊聊，還自爆「體重達到人生高峰」，逗得全場笑翻，把演唱會現場變成一場大型同樂會，氣氛溫馨又熱鬧。

▲辛曉琪首開「黑膠講唱會」。（圖／雲凱娛樂工作室提供）

這場講唱會有別於以往的個唱型態，辛曉琪首度嘗試主持與歌唱並行的方式，每首歌曲都搭配親自講述的創作故事與人生體悟。她笑說完全沒打草稿就上台，原本緊張，但想到歌迷都陪她多年，便當作朋友聊天，自然發揮本性，「我想我說話聊天功力還是可以的！」其中談到「人生高峰」時，她一臉正經地說：「最近我的體重達到人生高峰」，笑果十足，也展現出她少見的幽默風趣。

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為了這場特別的講唱會，辛曉琪親自規劃歌單與內容，光是曲目編排就修改四次，只為呈現出最精華的經典金曲，包含〈在你背影守候〉、〈倆倆相忘〉、〈別問舊傷口〉、〈走過〉、〈味道〉、〈領悟〉等，還獻唱了多首台語歌，展現雙聲道實力。其中更首唱2021年為媽祖遶境所演唱的主題曲〈I Promise 我一定會勇敢〉，她說這首歌由許常德作詞，靈感來自她的名曲〈Promise Me〉，傳達信念與承擔的精神，「希望藉由這首歌為大家祈福，平安健康。」

▲辛曉琪自爆體重創新高。（圖／雲凱娛樂工作室提供）

辛曉琪表示，雖然是第一次嘗試講唱會，但過程讓她覺得很新鮮也很自在，「又突破一個人生關卡。」即將邁入出道40週年，她也預告將推出全新專輯，並計劃舉辦巡演與歌迷見面。被問到凍齡秘訣，她笑說其實是靠爬坡走路與超慢跑保養雙腿，加上遺傳的好基因，「我爸媽跟哥哥姊姊的腿都很直又細。」