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修杰楷主演新戲登新馬Netflix冠軍！　「贏過《苦盡柑來》」喜發聲

記者黃庠棻／台北報導

TVBS 42台戲劇《小娘惹之翡翠山》播出後收視不斷攀升，更在新加坡、馬來西亞引起現象級熱潮，不但達到破百萬觀看次數，在當地OTT串流平台Netflix更創下首播就奪排行榜第一的紀錄，甚至將韓國熱門劇《比天堂還美麗》、《苦盡柑來遇見你》甩在身後。

▲修杰楷演出的《小娘惹之翡翠山》在新加坡、馬來西亞成績相當亮眼。（圖／TVBS提供）

▲修杰楷演出的《小娘惹之翡翠山》在新加坡、馬來西亞成績相當亮眼。（圖／TVBS提供）

修杰楷身為《小娘惹之翡翠山》唯一台灣演員與有榮焉，得知收視好消息表示「非常感謝很多朋友都喜歡這部戲。」還透露太懷念當時long stay，很想再次體驗新加坡的拍戲過程。

《小娘惹之翡翠山》本周日播出女主角心娘為好友小慧出頭，與青梅竹馬阿力、小老鼠對抗惡勢力黑龍，最終導致黑龍被殺，阿力和小老鼠被捕，心娘自責不已，跪在祠堂落淚懺悔，修杰楷飾演的父親張金河，對心娘認錯，盡顯不捨之情，他與妻子打破當時重男輕女觀念，開始思考為心娘的未來鋪路。

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▲修杰楷演出的《小娘惹之翡翠山》在新加坡、馬來西亞成績相當亮眼。（圖／TVBS提供）

▲修杰楷演出的《小娘惹之翡翠山》在新加坡、馬來西亞成績相當亮眼。（圖／TVBS提供）

一日心娘在路上巧遇失聯已久的養母阿珠，她一路追蹤，最後和阿珠相認，心娘陪著阿珠在鳳梨園打工，遇到命中注定的男友祖業。《小娘惹之翡翠山》自開播以來，吹起一股娘惹風潮，在台灣收視穩定攀升，劇中的娘惹服飾、食物與風俗，都引起不少討論。

而在新加坡、馬來西亞開播沒多久就在當地新傳媒頻道創下超過135萬的觀看人次，在Netflix首播隔天還直衝當地排行榜第一，之後又7周穩居「10大熱門電視節目」榜單。修杰楷感謝觀眾創造好成績，他分析「每個時代都會有很多關於親情、愛情，還有友情的故事，會受到這麼多人喜歡，我想應該都是從故事當中找到一些共鳴吧！」

▲修杰楷演出的《小娘惹之翡翠山》在新加坡、馬來西亞成績相當亮眼。（圖／TVBS提供）

▲修杰楷演出的《小娘惹之翡翠山》在新加坡、馬來西亞成績相當亮眼。（圖／TVBS提供）

修杰楷對《小娘惹之翡翠山》的共鳴來自於家庭，他透露儘管殺青一陣子，仍難忘一個拍照鏡頭，分享「我很難忘在庭院拍了一場全家照片的畫面，因為戲中有很多家人因為一些事情離開了，所以那場戲算是很珍貴的全家福。」

此次長期在新加坡、馬來西亞拍攝，修杰楷和當地演員建立好交情，直呼「非常開心，是一個很棒的體驗。」還許願未來有機會重回當地拍戲。《小娘惹之翡翠山》每周日晚間10點至12點，於TVBS 42台播出，為回饋廣大粉絲支持，5月11日至13日鎖定臉書《TVBS 劇在一起》，參加抽獎活動，就有機會得到滿滿南洋風情的「小娘惹桌巾組」。

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