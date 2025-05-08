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苦命女星揭悲慘身世　許宷菁「遭媽男友性侵」1人賺錢養全家

記者許逸群／台北報導

藝人許宷菁日前錄謝震武律師主持高點綜合台《震震有詞》，以震驚社會的剴剴案切入探討「狼父狠母毫無人性！無血緣有親緣都是坑？！」她也在節目中披露自小不幸遭遇、被母親男友性侵的痛苦經歷。

▲苦命女星許宷菁揭悲慘身世。（圖／和展影視提供）

▲苦命女星許宷菁揭悲慘身世。（圖／和展影視提供）

曾是女團團長的藝人許宷菁，在團體解散後仍活躍於演藝圈，她在節目中談及曾是小三的母親為了給她完整的家庭帶著她改嫁，但繼父竟趁母親外出工作時，一邊吸毒、一邊看成人片，還要她脫光衣服對她做出猥褻的行為。

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當時才小學二、三年級的她，「曾經想過跟老師求救，但當時被老師指責我說謊，關起教室門打我給全班同學看。」也曾想過告訴母親，但因母親脾氣易怒，擔心講了被打被罵，只能一個人承擔痛苦的秘密。

▲苦命女星許宷菁揭悲慘身世。（圖／和展影視提供）

▲談及過往經歷，許宷菁數度淚崩。（圖／和展影視提供）

之後許宷菁母親因被繼父打而離開，也換了新的伴侶，「媽媽的男友提醒媽媽不要打罵，還拿零用錢給我，即使一家人經濟狀況不佳，但我覺得真的好幸福。」

只是幸福總是短暫。許宷菁18歲那年，母親男友喝醉闖進房間性侵，「我害怕跟媽媽講會被打，害怕這個家會瓦解。曾經暗示媽媽自己被傷害，但媽媽卻說『一定是妳勾引他』。」許宷菁在面臨多重心理壓力下，曾經有過不好的念頭。

許宷菁回想工作3年賺得300萬全都給了家裡，自己每次只分得微薄的數百元維生，更誇張的是生病就醫才知道，家人長達3年未幫她繳交健保費。心灰意冷的她想著基於想要一個家，被性侵、努力幫家中還債，再大的壓力都咬牙撐著，到了28歲這年她決定離開家裡為自己而活。

因為小時候被繼父、母親男友欺負的陰影籠罩，許宷菁即使有交往9年的男友，但害怕母親無止盡的跟男友要錢而拖垮對方，忍痛提出分手。如今母親因癌症過世，許宷菁已沒有結婚的打算，也希望能過好自己的人生別無他求。

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