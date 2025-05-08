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纏訟兩年！ 女神林岱縈合約官司結果出爐　要求前經紀人還錢

記者葉文正／台北報導

樂天零死角女神林岱縈今年再度爆紅，除了本業啦啦隊外，演唱會、代言、戲劇等媒體版面滿堂彩。但她心中仍有個解不開的結，就是與前經紀公司的合約糾紛！歷經兩年的訴訟，終於在今年迎來好消息，前經紀公司不再擁有林岱縈的經紀權，接下來她再接再厲爭取返還積欠的七位數酬勞。

▲林岱縈合約問題目前第一階段解決。（圖／鏡藝宏海）

▲林岱縈合約問題目前第一階段解決。（圖／鏡藝宏海）

說到這，向來省話的女神林岱縈，竟打開話夾子分享許多神奇的事情，她說，前不久，一位媒體界的大姊送她一本北港朝天宮媽祖的心經燈書，她一拿到就覺得特別有感、特別親切，當下就打開心經燈書跟媽祖說：「我明天有一個試鏡機會，保佑我順利選上！還有、還有！我的合約官司都打快兩年了，希望趕快有個結果！」

▲林岱縈合約問題目前第一階段解決。（圖／鏡藝宏海）

▲林岱縈仍在樂天奮鬥。（圖／鏡藝宏海）

當天晚上她就做夢，夢到自己開心地一直笑不停，原本不以為意，沒想到隔天試鏡成功，緊接著也傳來好消息，合約官司贏得勝利，她大讚媽祖真的好神奇啊！

全台灣都在瘋媽祖，零死角女神林岱縈雖然沒有跟著繞境，但她也算是資深的媽祖信眾，從小跟著媽媽走廟拜拜，對媽祖一點也不陌生。尤其媽媽去世後，她還是會三不五時到廟裡，找媽祖說說心裡話。

別看林岱縈在螢幕前都是唱唱跳跳活潑開朗的模樣，但成長過程卻是辛苦。媽媽在她國一因癌症病逝，爸爸早出晚歸忙著賺錢養家，每周留給三姊妹1千元伙食費，排行老大的她就要想辦法用這一千元張羅三姊妹的一週三餐，她只能想辦法先讓兩個妹妹吃飽，常常遇到錢不夠，自己就以麵包配白開水果腹，這樣的日子讓她過了好幾年。

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