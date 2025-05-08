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誤殺攝影師官司纏身！亞歷鮑德溫實境節目曝光審判前心境　攜7子女度難關

記者蕭采薇／台北報導

好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年10月拍攝電影《Rust》時，發生以道具槍誤殺攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）一事，因此遭控訴過失殺人罪。他近日也透過實境節目，揭開了官司審判前夕的心境變化。

▲亞歷鮑德溫與妻子希拉里亞，一同帶著七個寶貝兒女登上真人實境節目。（圖／TLC旅遊生活頻道）

▲亞歷鮑德溫在2021年片場意外發生後，深感自責並深陷官司。（圖／TLC旅遊生活頻道）

2021年片場意外發生後，亞歷鮑德溫因官司纏身而深感自責，連帶也影響了家庭氣氛。在這段渾沌的時期，鮑德溫夫婦還是努力從低靡的狀態中振作，保護孩子們珍貴卻一閃即逝的童年，讓家庭成為陪伴彼此度過難關的力量。

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卸下巨星光環，亞歷鮑德溫也是個平凡老爸。他在真人實境節目《鮑德溫這一家》（The Baldwins）中，攜手妻子希拉里亞（Hilaria Baldwin），帶著他們7個寶貝兒女，向觀眾揭開一家 9 口雞飛狗跳的真實日常。

▲亞歷鮑德溫與妻子希拉里亞，一同帶著七個寶貝兒女登上真人實境節目。（圖／TLC旅遊生活頻道）

▲亞歷鮑德溫與妻子希拉里亞，一同帶著七個寶貝兒女登上真人實境節目。（圖／TLC旅遊生活頻道）

在經歷前一段婚姻破碎後，亞歷鮑德溫和大女兒艾爾蘭（Ireland Baldwin）的父女關係大幅惡化，讓他懊悔不已；因此，在亞歷幸運認識第二任妻子希拉里亞，並驚喜地迎來七個孩子後，他們格外重視親子關係。希拉里亞也在節目中分享身為大明星的亞歷，其實私下非常溫柔且真性情，而夫妻兩人在節目中不斷拌嘴等互動更帶來滿滿笑點。

▲亞歷鮑德溫與妻子希拉里亞，一同帶著七個寶貝兒女登上真人實境節目。（圖／TLC旅遊生活頻道）

▲亞歷鮑德溫的第二任妻子希拉里亞。（圖／TLC旅遊生活頻道）

對於「人生下半場」還要照顧 7 個性格迥異的孩子，亞歷也笑道：「都這把年紀了我也沒想過。」他的一眾兒女們分別是像小大人般的長女卡門、神秘而有趣的長子拉夫、療育人心的里歐、活潑的羅密歐、多愁善感的愛德、光彩照人的瑪莉亞，以及怪獸寶寶伊拉莉亞。面對熱鬧而忙亂的生活，亞歷和希拉里亞用幽默和樂觀的心態應對，養成十分緊密的家庭關係。

▲亞歷鮑德溫與妻子希拉里亞，一同帶著七個寶貝兒女登上真人實境節目。（圖／TLC旅遊生活頻道）

▲亞歷和希拉里亞用幽默和樂觀的心態教育孩子，養成十分緊密的家庭關係。（圖／TLC旅遊生活頻道）

在鮑德溫一家吵鬧的生活中，充滿了愛、笑聲與層出不窮的驚喜與挑戰，堆疊出父母為兒女傾盡心力的深厚情感。究竟面臨人生中的起伏，為人父母該如何攜手跨越嚴峻的考驗呢？5月11日起，《鮑德溫這一家》每星期日晚間 9 點在TLC旅遊生活頻道首播，Max同步上線。

 

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