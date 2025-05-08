劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉畊宏近日遭控在南寧一家米粉店錄節目時「要求清場」引發爭議。他與妻子王婉霏在直播中否認強制清場，公開回應爭議，妻子更忍不住氣回黑粉：「太假了不信，那你們出去啊！」

▲劉畊宏直播場面失控，愛妻王婉霏怒嗆黑粉。（圖／翻攝自微博）

劉畊宏與王婉霏在6日直播否認指控，並解釋當時不是只有自己，還有其他藝人在場，反問「為何變劉畊宏團隊呢？」妻子接話「為什麼不講其他3個人呢，其他3個人也是節目的嘉賓啊」，他安撫妻子，但是妻子還是忍不住直言：「你們不能因為劉教練的流量然後就來蹭，公屏上現在還在寫太假了不信，那你們出去啊！」而妻子怒氣難消，部分原因是家人因此遭網友詛咒。

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▲王婉霏表示當時節目錄製還有其他藝人在場。（圖／翻攝自微博）

▲王婉霏見網友留言不信，怒回「那你們出去啊」。（圖／翻攝自微博）



劉畊宏憑健身直播爆紅短影音平台，掀起健身直播熱潮，原本粉絲數曾高達7000萬高峰，隨著宅經濟因疫情解封退燒，加上受到爭議影響，3天內掉粉900萬，現在降至6035萬。陸網認為他最初回應爆料貼文時，留言「不好意思，耽誤你吃飯了」，加上「微笑帶流汗」的表情圖示，被嫌棄太敷衍，讓爭議再度延燒。對此他強調自己是出於誠心誠意的歉意，沒想到表情被解讀不真誠，「可能我跟很多人對表情包的認知不太一樣，但這就是我的本意」，同時因風波牽涉到家人，已經報警備案。

據陸媒報導，爆料強制清場的女網友「momo」於昨日（7）發文回應，表示該則貼文並非針對劉畊宏，而是對節目組工作人員的溝通態度感到不滿。針對「強制清場」的爭議，「momo」解釋，所謂「清場」是指排隊點餐的顧客被攔在外無法進入，而非將正在店內用餐的顧客趕走。她接受媒體採訪時透露，當天在米粉店排隊時，並未提前收到停止叫號的通知，也未被告知有明星錄製節目可能影響用餐。排隊半小時後，她選擇前往另一家米粉店就餐，但最終未能品嚐到這家網紅店的米粉。