《棒棒堂》拿鐵爆「婚內曖昧隊員前女友」！分手妹：我是什麼東西

記者潘慧中／綜合報導

「分手妹」陳佩佩7日深夜在社群網站點名開撕《模范棒棒堂》出身的前夫拿鐵（許豪恩），除了直指男方「美股當沖好玩吧？玩到離婚了呢」，婚內還與前隊員的前女友頻繁私下互動，還打算把她的業配收入「補一點給她（前隊員的前女友）」，讓她不禁感嘆：「看著你們聊天的背影，請問我是什麼東西呀？」

相關報導：保溫瓶打爆手！「分手妹」怒控《棒棒堂》拿鐵家暴 濺血報警：被逼瘋

▲陳佩佩深夜開撕前夫拿鐵。（圖／翻攝自Instagram／arialchenpeipei）



[廣告]請繼續往下閱讀...

陳佩佩痛心地說，拿鐵在婚內對外塑造她「很兇、愛玩」的形象，但其實前夫才是一直和前隊員的前女友聊天的人，不只這樣，前夫還聲稱「因為她當我女兒的美術老師跟陪玩姐姐很辛苦」，打算用她的錢補貼那個女生，讓她心如死灰，「我扛著所有攝影器材，看著你們聊天的背影，請問我是什麼東西呀？」

▲拿鐵被陳佩佩控訴婚內曖昧隊員的前女友。（圖／翻攝自Instagram／arialchenpeipei）



婚姻關係結束後，陳佩佩試圖說出事實，卻遭另一位自稱是網紅的女子反批「莫名其妙」。對此，她氣憤表示，當初婚內行為本就該有所避嫌，不知為何說實話的她反而成了箭靶，「怎麼？你們人多力量大是不是？」

▲▼陳佩佩離婚1年半後決定說出真相。（圖／翻攝自Instagram／arialchenpeipei）



陳佩佩進一步表示，自己在婚內從未與任何男性單獨見面，也未曾花過對方一毛錢，反觀卻不斷面對財務損失與曖昧行為的衝擊，讓她非常失望，「婚內不管曖昧還是玩掉我的財務，到底是誰？」

此外，陳佩佩也不諱言地提及和拿鐵離婚前的最後一次對話，「我問你當沖跟我你選哪一個，你說當沖。當著牧師的面再問你一次，你還是說當沖」，一句話道盡她在這段婚姻中早已被放棄的無奈。

陳佩佩IG全文：

世界不是繞著你轉，所有人都因為怕你生氣，寵著你，我沒有要當那個繼續幫你擦屁股的人。

我不要永遠都被小孩掛電話，我再打過去，只因為你怕每個月多一千塊，而我說出來以後，你莫名暴怒，對小孩跟我大吼大叫，發脾氣，威脅沒收小孩聯繫我的手機。但在教會安安靜靜的乖乖牌。讓所有人覺得我脾氣最差？ 這人設真的立的好。

對逃避型人格、言語、行為冷暴力、對外裝好人的人，只能開撕了。

@ddddd.ave

美股當沖好玩吧？玩到離婚了呢。

總是對外面的人說我很兇、愛玩，請問在婚內跟前隊員的前女友髦起來聊天+tag她、感謝她，還打算拿我一個個賺來的業配錢，說要補一點給她，因為她當我女兒的美術老師跟陪玩姐姐很辛苦。我扛著所有攝影器材，看著你們聊天的背影，請問我是什麼東西呀？

婚內不知道要避嫌，婚後我講出來了以後，反倒被自稱自己是網紅的女子說我莫名其妙，怎麼？你們人多力量大是不是？

你不要忘了離婚的最後一句話，我是問你當沖跟我你選哪一個，你說當沖。當著牧師的面再問你一次，你還是說當沖？

再來某位女藝人前輩在教會裡面覺得我一直在瘋狂暴怒，而他非常的冷靜你會牧養他。

但事實上，把人打到流血的人是誰呀？誰扯著我的頭髮？把我甩出去家門口啊？在高速公路上，急剎+亂換車道+開快車，把我跟小孩嚇爛的人是誰呀？我整個快被逼瘋了，怎麼反而我才是那個暴怒的人呢？教會就是被這些人拖垮的。

婚內不管曖昧還是玩掉我的財務，到底是誰？婚內我一個男人都沒有單獨見過面，我也沒有花過你一毛錢。

對，這是結婚之前你就打我的痕跡，是我戀愛腦，明明知道你會暴力還要結婚我活該，但吵完架離開之後特別折返，回來拿著保溫瓶打爆我的手，隔了幾天，瘋狂美肌，依然遮不住的傷口，不都是事實嗎？

但我要告訴所有現在受到暴力對待的女性，施暴者都會說”那是以前的事了”、”我就久久一次”當作理由，到事實上，暴力一次都是不可以被允許的，我是生了女兒以後才發現，如果也讓我女兒遭受一樣的對待怎麼可以，我才清醒的。

是的，婚後你沒有再暴打過我，那是因為我開始賺了很多錢，你情緒很穩定不是嗎？剛開始玩當沖你情緒不穩定了，你不打我了換打更弱小的小孩了不是嗎，不然為什麼會報警？警察進來我們家房東還來關心呢！

我今天就是要把所有事情講出來，任何人都不應該接受這樣子的對待。

講了那麼多，當然還是可能繼續被有心人士當作我愛生氣，我很暴走等等的可能。

但就像我在直播或是影片裡面提過的，今年的我給自己的期許就是成為一個更勇敢跟真實的自己，我不想要再假裝自己每一天都很開心還是幸福又美滿。

我想要勇敢地說出我曾經的經歷，而我為什麼會發生這些事情，我不是只是笑笑的承受所有一切的機器人，我是一個有情緒的人類。

而所有人都是，如果你現在遭受到任何情感上的PUA，來自原生家庭的也好來自你的對象甚至是職場上的任何同事或主管等等，你都要勇敢地說出來，並且為自己做點什麼。可以遠離他們，可以說清楚自己的需求是什麼，最重要是保護你自己跟你愛的人。

而我的需求就是我沒有要再盲目付出。

這會是我講這件事的最後一次了。

我非常感謝我的前公公，不管是盡到照顧小孩的責任，或者是在我需要幫助的時候，即便離婚了也是願意幫助我。

至於前任與前婆婆，背著我說的所有話，有你們正義的親戚，私下跟我說，所以我通通都知道。大家心知肚明就不用再說了。

聖經上說不要輕易論斷人。期許你可以像你自己所說的那麼的忠誠於聖經上所有的教條。

聖經上面說「不可為死人用刀劃身，也不可在身上刺花紋」

第一：我不是死人，我身上畫刀沒問題。

第二：一直對著我女兒說，你媽媽身上刺青不可以，你在眉毛上紋眉卻可以。

我想聖經這樣子去理解，恐怕您自己悖逆了吧。

手腕上豐富的彩色刺青，看似快樂精彩，其實全部都是為了遮著我想離開這個世界的疤痕，但我又必須隔天繼續完成工作，雷射是來不及了，於是趕快刺青遮住。但從來沒有人理解過我。雖然也不求被人理解，但真的不要輕易論斷任何人，因為你不知道他經歷過什麼。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

防止老人受虐，請撥打110、113。