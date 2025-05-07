孟耿如《與惡2》第一集就領便當　製作人親曝「戲份刪不掉」原因

記者黃庠棻／台北報導

《我們與惡的距離》第二季由薛仕凌、周渝民、楊貴媚等人主演，先前釋出的預告中驚見孟耿如，讓大批網友揚言若不刪掉她的戲份就要抵制不看。今（7）日該片舉辦試映會，被問及孟耿如的戲份，主演群與製作人林昱伶也做出回應。

▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

《我們與惡的距離 II》今（7）日舉辦試片及訪問，主創團隊製作人林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛與主演群周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、于子育、劉子銓、白潤音、張軒睿皆一同出席，孟耿如在片中飾演周渝民的老婆，在一場意外中與兒子不幸離世，雖然第一集就領便當，但仍不時出現在男方的回憶裡。

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▲孟耿如在《我們與惡的距離 II》中飾演周渝民的老婆。（圖／CATCHPLAY+提供）

被問及是否擔心《我們與惡的距離 II》因為孟耿如而受到影響時，周渝民代表主演群發聲，說道「個人覺得應該要尊重每個人的聲音，我不是投資者也不是製作方，我們作為演員，是渴望跟好的演員合作，整部戲，我們合作起來很開心，但是我們也必須尊重所有人的聲音。」

▲周渝民出席《我們與惡的距離 II》媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

而製作人林昱伶也透露無法將孟耿如戲份全數刪除的原因，坦言「前陣子發生這麼多新聞，不受影響也是蠻困難的，但已經看完一二集，多少可以理解，從製作團隊、演員、幕後團隊角度，希望傳達給觀眾一個好的故事。」

▲《我們與惡的距離 II》製作人林昱伶。（圖／Catchplay提供）

林昱伶強調「的確是在刪減的部分還是需要顧及完整故事線，這個部分就是盡力。完整的故事線要破壞的話，就會變成對觀眾的另外一種折磨，不過有一些導演在設計的鬆拍、演員個人表現部分，就會被我們刪減掉。」