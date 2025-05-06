ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「覺得被耗盡」曾想退休！宋芸樺美國遊學反轉念頭

記者許逸群／台北報導

女星宋芸樺今（6）日以「影展大使」身分，出席第27屆台北電影節影展廣告發布記者會。宋芸樺與導演林君陽首次攜手合作，以「我們一起，把電影變好看了」為主題，真實捕捉演員在影片上映後趕場映後座談的幕後辛勞。

▲▼女星宋芸樺今（6）日以「影展大使」身分，出席第27屆台北電影節影展廣告發布記者會。（圖／台北電影節提供）

▲女星宋芸樺與形象廣告導演林君陽。（圖／台北電影節提供）

影片描述演員在電影上映後狂跑映後座談的情況，其中包括許多宋芸樺個人的真實經驗，例如穿著高跟鞋趕場，以及上場前還在咀嚼食物的窘況。導演林君陽表示，透過這些年來與觀眾面對面互動的經驗，讓他深刻感受到「創作的意義，往往在觀眾的眼淚與笑聲中被重新定義。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林君陽表示，這一次拍攝特別想讓大家看到宋芸樺「最不像演員」的樣子：「我不是要她扮演某個角色，而是讓觀眾看見她真實的樣貌，那個在觀眾後排偷偷觀察、又笑又感動的她，才是形象影片的靈魂。」宋芸樺則笑說：「這可能是我演出最少，壓力卻最大的一次。」

▲▼女星宋芸樺今（6）日以「影展大使」身分，出席第27屆台北電影節影展廣告發布記者會。（圖／台北電影節提供）

▲▼女星宋芸樺出演形象廣告。（圖／台北電影節提供）

▲▼女星宋芸樺今（6）日以「影展大使」身分，出席第27屆台北電影節影展廣告發布記者會。（圖／台北電影節提供）

宋芸樺與台北電影節的緣分追溯至2012年，當年她尚未正式出道，就以新鮮人的身分參與北影形象影片的拍攝。時隔13年，她成為了北影大使，宋芸樺坦言，自己點開13年前的影片，看著那女孩笑說：「這女孩一定有整形！原來我以前長這個樣子。」

宋芸樺說，近年短暫出國的生活體驗，讓她學會放下期待，回歸真實。她坦言，前幾年有種被框住的感覺，讓她曾萌生退休念頭，「覺得自己能量被耗盡，找不到生活和表演上的態度，腦袋中想得到的出路就是退休。」她笑說自己過去很害怕犯錯，現在終於有勇氣好好的和大家做連結。

宋芸樺透露此次美國遊學讓她有了全新的人生體悟，「我從零開始誰都不認識，車都不會開，煮飯很難吃，開始覺得犯錯不是什麼大不了的事」。她笑說自己還因此收了台幣2萬8的罰單：「我和姐妹看夕陽結果車子被拖吊，搞了半天付了執行費、停車管理費零零總總共2萬8台幣。」

分享給朋友：

追蹤我們：

白沙屯移爐主、燒疏文惹議！ #張麗善 ：一切都是 #媽祖 的旨意

推薦閱讀

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」　點名薔薔同歡

Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」　點名薔薔同歡

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

蔡阿嘎員工跳槽薔薔被抓包！「本人急自首」職位曝光　他發聲揭內幕

蔡阿嘎員工跳槽薔薔被抓包！「本人急自首」職位曝光　他發聲揭內幕

李多慧媽媽超正「素顏無P長相曝光」！　母女合體熱舞被讚：基因太強

李多慧媽媽超正「素顏無P長相曝光」！　母女合體熱舞被讚：基因太強

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」　點名薔薔同歡

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

蔡阿嘎員工跳槽薔薔被抓包！「本人急自首」職位曝光　他發聲揭內幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宋芸樺, 北影, 台北電影節

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂天特級副隊長「憂關注度下滑」　苦嘆：我要沒落了？
  2. 嵐宣布「2026年巡演後正式解散」！　曝下決心原因：討論了1年半
  3. YTR徐海莉懷孕半年胖16kg　曬自拍對比照：隨便吃就達到
  4. 表情都沒變！朱琦郁腹語術偷罵：主管穿得有夠醜　揭假面主播秘辛
  5. 無尊翻出學生舊照自稱「撞臉毛弟」　網狂虧：小心收律師函
  6. 孫生停工3個月「每晚惡夢驚醒」　陷低潮PO黑底文：找不回自己
  7. 「覺得被耗盡」曾想退休！宋芸樺美國遊學反轉念頭
  8. 李銘順自爆中年危機「老婆擔憂提醒」！　李銘忠拍片體力下滑狂吐
  9. 潘慧如「無痛存錢法」1年存6萬！　出門花錢有怪癖…3隻豬公用法曝光
  10. 蔡瑞雪首披排灣族服「勾身世回憶」　親吐思鄉情：從未踏上的地方

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366