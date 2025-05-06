「覺得被耗盡」曾想退休！宋芸樺美國遊學反轉念頭

記者許逸群／台北報導

女星宋芸樺今（6）日以「影展大使」身分，出席第27屆台北電影節影展廣告發布記者會。宋芸樺與導演林君陽首次攜手合作，以「我們一起，把電影變好看了」為主題，真實捕捉演員在影片上映後趕場映後座談的幕後辛勞。

▲女星宋芸樺與形象廣告導演林君陽。（圖／台北電影節提供）

影片描述演員在電影上映後狂跑映後座談的情況，其中包括許多宋芸樺個人的真實經驗，例如穿著高跟鞋趕場，以及上場前還在咀嚼食物的窘況。導演林君陽表示，透過這些年來與觀眾面對面互動的經驗，讓他深刻感受到「創作的意義，往往在觀眾的眼淚與笑聲中被重新定義。」

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林君陽表示，這一次拍攝特別想讓大家看到宋芸樺「最不像演員」的樣子：「我不是要她扮演某個角色，而是讓觀眾看見她真實的樣貌，那個在觀眾後排偷偷觀察、又笑又感動的她，才是形象影片的靈魂。」宋芸樺則笑說：「這可能是我演出最少，壓力卻最大的一次。」

▲▼女星宋芸樺出演形象廣告。（圖／台北電影節提供）

宋芸樺與台北電影節的緣分追溯至2012年，當年她尚未正式出道，就以新鮮人的身分參與北影形象影片的拍攝。時隔13年，她成為了北影大使，宋芸樺坦言，自己點開13年前的影片，看著那女孩笑說：「這女孩一定有整形！原來我以前長這個樣子。」

宋芸樺說，近年短暫出國的生活體驗，讓她學會放下期待，回歸真實。她坦言，前幾年有種被框住的感覺，讓她曾萌生退休念頭，「覺得自己能量被耗盡，找不到生活和表演上的態度，腦袋中想得到的出路就是退休。」她笑說自己過去很害怕犯錯，現在終於有勇氣好好的和大家做連結。

宋芸樺透露此次美國遊學讓她有了全新的人生體悟，「我從零開始誰都不認識，車都不會開，煮飯很難吃，開始覺得犯錯不是什麼大不了的事」。她笑說自己還因此收了台幣2萬8的罰單：「我和姐妹看夕陽結果車子被拖吊，搞了半天付了執行費、停車管理費零零總總共2萬8台幣。」