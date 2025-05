記者吳睿慈/綜合報導

南韓一年一度娛樂圈盛事「2025百想藝術大賞」5日於首爾登場,女演員金秀賢從好萊塢轉戰回家鄉發展後,近來在影壇相當活躍,她透過電影《非普通家族》拿下最佳女配角殊榮,雖然前不久宣布離婚,但事業不斷攀巔峰,而她最後也在台上向女兒告白:「Baby這個獎是給妳的,我愛妳。」母女情深。

▲金秀賢2024年宣布離婚,但事業迎來巔峰期。(圖/翻攝自prizm)



金秀賢2024年宣布離婚,婚姻雖沒能繼續走下去,但迎來事業巔峰期,她5日以電影《非普通家族》拿下最佳女配角殊榮,她致謝導演給予她參演的機會,「我在拍攝現場真的很愉快,可惜到不想回家,還有像復仇者聯盟的演員前輩們薛景求、張東健忙,可以你們一起演戲,我很幸福。」

▲▼金秀賢從好萊塢回到家鄉發展,拿下電影最佳女配角獎。(圖/翻攝自prizm)



台上感謝公司的支持,金秀賢不忘感性告白家人,「現在這時間大家可能都跟家人相處在一起,讓我也想起了我的家人,家裡還有個小朋友在等我,Baby this is for you,我愛妳。」對於女兒的愛意滿滿。另一方面,資深演員劉宰明透過電影《幸福國度》奪下最佳男配角殊榮。