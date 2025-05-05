易烊千璽睽違8年來台！黃牛瘋搶「兩岸電影展」　主辦宣布：取消異常訂單

記者蕭采薇／台北報導

第16屆「兩岸電影展」即將在5月21登場，今年邀請到多位大陸影人，包括《小小的我》主演易烊千璽與蔣勤勤等，共有15位影人來台。粉絲也早已摩拳擦掌準備搶票，不過5日開售「電影沙龍」票券，卻頻頻傳出售票異常，主辦單位也做出回應。

▲蔣勤勤、易烊千璽在《小小的我》飾演母子。（圖／兩岸電影展提供）

「兩岸電影展」5日開賣5月9號的電影沙龍活動，當天活動雖然易烊千璽不會出席，但有購買這場門票，可以優先購賣之後的影人見面場，因此同樣掀起搶購潮。但不少粉絲反應，大量黃牛湧入購票，反而真正的影迷都搶不到。

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對此，兩岸電影展在臉書回應：「非常感謝大家對於兩岸電影展的支持，有關影迷提出5月9號電影沙龍活動報名異常狀況。我們與系統方面了解後，初步判定確有報名資料異常的情況，我們將取消上述異常報名訂單，重新公告釋出空缺名額。」

▲易烊千璽、蔣勤勤將來台會影迷。（圖／兩岸電影展提供）

主辦單位也表示：「關於後續活動，將更嚴格查核，並於明日（5月6日）公告後續處理辦法。再次感謝大家的指正，請大家持續給予支持，謝謝。」

▲易烊千璽在《小小的我》，以精湛演技詮釋腦性麻痺患者內心世界。（圖／兩岸電影展提供）



今年出席兩岸電影展的大陸電影主創中，最受關注的莫過於是在電影《小小的我》當中以精湛演技詮釋腦性麻痺患者內心世界的易烊千璽，不少影評人高度讚賞他在電影中的眼神與肢體是「極具穿透力」、「能讓人共鳴到心底」，媒體也給予高度肯定他作為大陸新生代演員中，是少數能同時兼具票房號召與演技深度的代表人物之一，這也是易烊千璽首度以演員的身份來台參加電影展。