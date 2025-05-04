賀瓏憔悴現身告別式！　拭淚送別天殘「兩人生前合影曝光」

記者孟育民／台北報導

單口喜劇演員天殘上月17日被發現陳屍於台北市某公寓頂樓，享年31歲，且這天正是她的生日，而IG同日排程發文「好的前任應該像死了一樣」，引發網友揣測。天殘今（4日）在板橋舉辦告別式，不只好友博恩、凱莉、黃豪平、呱吉前來哀悼，傳出是前任的賀瓏最終也低調現身，露面時顯得有些憔悴，他一抵達便快速入內，全程不發一語。

▲▼天殘今天舉辦告別式。（圖／記者、周宸亘、孟育民攝）

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告別式上，播放天殘生前影片，畫面中她講著熟悉的段子，現場夾雜著親友的笑聲、啜泣聲，而在影片中也出現天殘和賀瓏的合照，令人哀傷不已。而賀瓏在場內被捕捉到頻頻拭淚，神情哀傷，他也待到最後，不過離去時依舊不願多談，匆忙消失在人群中。

▲天殘、賀瓏合照。（圖／記者孟育民攝）

▲▼凱莉、黃豪平、呱吉。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，天殘的離世，賀瓏因悲痛當天就已取消演出，事後所屬經紀公司薩泰爾發聲：「我們有接獲相關訊息，也非常遺憾與難過。但因為這件事涉及私人與家屬層面的議題，我們必須尊重當事人與其家屬的意願，目前不便對外說明或評論，還請您見諒。」

另外，網友一篇發表於2022年5月的論壇文章，揭露了賀瓏與天殘交往的「5線索」，包括賀瓏喜歡瘋女人、賀瓏的「高職女生」與天殘描述的高中生活有80%吻合、賀瓏與天殘一起開麻辣燙店、還有天殘將男友代稱「阿狗」等。再加上，東區德在其Podcast節目中也爆料，曾在展場外目睹兩人親密互動，並在節目中直接指出這對情侶正是賀瓏與天殘。對此，賀瓏至今都未回應，社群也無更新，狀況不少網友擔憂。

