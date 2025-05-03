ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／曾創百萬流量...澎恰恰YT卻停更近2年　「1集燒30萬」殘酷內幕曝

記者蔡琛儀／專訪

近年包括胡瓜、白冰冰、羅時豐等大咖級主持人、歌手轉戰YT界都獲得相當大的迴響，3年前澎恰恰在自己的YT推出惡搞《魷魚遊戲》的「鼻孔遊戲」系列，更親自下海出演，影片在YouTube衝破百萬點閱，網友狂刷回放，也讓他成為第一批成功轉型YT的資深藝人，如今頻道卻已停更近兩年，原因他坦言：「就是礙於現實。」

▲▼澎恰恰「藍寶石大歌廳」專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲澎恰恰相當勇於嘗試新事物。（圖／記者周宸亘攝）

「鼻孔遊戲」其實是澎恰恰的兒子與陳大天等年輕人發想、製作，他自己也全力參與，企劃雖然曾經成功，但背後成本驚人，他說：「最高一集花了30萬，雖然有拉到贊助，但變現能力實在太差。」他透露曾領過一次YouTube的錢，但發現YT變現太難，他選擇轉戰短視頻，「我坦白說，現在變現才是主要考量，就是礙於現實。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這些年澎恰恰把直播、短影音當成新舞台，甚至曾在抖音上直播賣書法，接受網友出題，「給我姓名、職業，我就一分鐘內寫詩。」最高紀錄連寫6小時46分鐘不休息，一口氣賣出數千元的詩帖，工作人員建議他漲價，他卻怕被罵，寧可照舊賣。

▲▼澎恰恰。（圖／翻攝澎恰恰抖音）

▲澎恰恰如今在抖音上教台語、寫書法，甚至還有賣雞蛋。（圖／翻攝澎恰恰抖音）

除了書法，他還推出一系列「台語教學」短片，強調：「文雅的台語沒被好好傳承下來很可惜，所有詩詞歌賦用台語唸，其實很動聽。」未來不排除重回YouTube繼續做文化類內容。

▲▼澎恰恰「藍寶石大歌廳」專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼澎恰恰大方面對債務。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼澎恰恰「藍寶石大歌廳」專訪。（圖／記者周宸亘攝）

談到外界最關心的債務問題，澎恰恰不願透露剩餘金額：「我沒有要閃，只是交給年輕人處理、幫我談。我會欠債，是因為太疏忽、太大意了。」他這些年新聞總離不開「欠債」，似乎也被不少人認為是「晚景淒涼」，但他不這麼認為，「我幾乎365天腦子都沒停過，有工作我就很開心，因為有得忙。」

對金錢觀，69歲他也有了新的體悟：「你不把錢當錢看，有一天它會瞧不起你。」下週他還將與陳亞蘭搭檔，主持高雄「藍寶石大歌廳」演出，繼續在演藝圈中奮戰。

▲▼澎恰恰「藍寶石大歌廳」專訪。（圖／記者周宸亘攝） 

▲澎恰恰下週將在「藍寶石大歌廳」擔任主持。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

推薦閱讀

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

女星嫁大31歲富商！新婚13天尪心臟病猝逝　親手幫闔眼繼承1.7億遺產

女星嫁大31歲富商！新婚13天尪心臟病猝逝　親手幫闔眼繼承1.7億遺產

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

謝欣穎認了！和王柏傑根本沒分手 　戒照風波親揭真相：那不是我的手

謝欣穎認了！和王柏傑根本沒分手 　戒照風波親揭真相：那不是我的手

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

「遭重輾左眼爆出」鷹眼認了片酬砍半！　親曝未接演《鷹眼2》原因

「遭重輾左眼爆出」鷹眼認了片酬砍半！　親曝未接演《鷹眼2》原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

女星嫁大31歲富商！新婚13天尪心臟病猝逝　親手幫闔眼繼承1.7億遺產

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

謝欣穎認了！和王柏傑根本沒分手 　戒照風波親揭真相：那不是我的手

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

澎恰恰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《周處》破30億後再出招！阮經天瘋狂大復仇　卡司曾寶儀震撼：像整年發佈會
  2. 張艾嘉獲義大利終身成就獎！千人觀眾起立鼓掌　感性告白：很慶幸還有電影
  3. 《咒術迴戰》爆紅曲原唱來了！Tatsuya Kitani台北開唱　千名歌迷嗨爆大合唱
  4. 黃正杰過世13天「艾瑞絲現身粉絲音樂會」　悲痛告白曝生前約定
  5. 廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子
  6. 呂文婉吃飯偶遇粉絲　被讚背影殺手笑了：正面怎麼了？
  7. 張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋
  8. 獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光
  9. 獨家／曾創百萬流量...澎恰恰YT卻停更近2年　「1集燒30萬」殘酷內幕曝
  10. 丁禹兮見粉絲爭執「秒上前勸架」！　高EQ舉動衝熱搜被讚：貼心

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366