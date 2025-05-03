獨家／曾創百萬流量...澎恰恰YT卻停更近2年　「1集燒30萬」殘酷內幕曝

記者蔡琛儀／專訪

近年包括胡瓜、白冰冰、羅時豐等大咖級主持人、歌手轉戰YT界都獲得相當大的迴響，3年前澎恰恰在自己的YT推出惡搞《魷魚遊戲》的「鼻孔遊戲」系列，更親自下海出演，影片在YouTube衝破百萬點閱，網友狂刷回放，也讓他成為第一批成功轉型YT的資深藝人，如今頻道卻已停更近兩年，原因他坦言：「就是礙於現實。」

▲澎恰恰相當勇於嘗試新事物。（圖／記者周宸亘攝）

「鼻孔遊戲」其實是澎恰恰的兒子與陳大天等年輕人發想、製作，他自己也全力參與，企劃雖然曾經成功，但背後成本驚人，他說：「最高一集花了30萬，雖然有拉到贊助，但變現能力實在太差。」他透露曾領過一次YouTube的錢，但發現YT變現太難，他選擇轉戰短視頻，「我坦白說，現在變現才是主要考量，就是礙於現實。」

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這些年澎恰恰把直播、短影音當成新舞台，甚至曾在抖音上直播賣書法，接受網友出題，「給我姓名、職業，我就一分鐘內寫詩。」最高紀錄連寫6小時46分鐘不休息，一口氣賣出數千元的詩帖，工作人員建議他漲價，他卻怕被罵，寧可照舊賣。

▲澎恰恰如今在抖音上教台語、寫書法，甚至還有賣雞蛋。（圖／翻攝澎恰恰抖音）

除了書法，他還推出一系列「台語教學」短片，強調：「文雅的台語沒被好好傳承下來很可惜，所有詩詞歌賦用台語唸，其實很動聽。」未來不排除重回YouTube繼續做文化類內容。

▲▼澎恰恰大方面對債務。（圖／記者周宸亘攝）

談到外界最關心的債務問題，澎恰恰不願透露剩餘金額：「我沒有要閃，只是交給年輕人處理、幫我談。我會欠債，是因為太疏忽、太大意了。」他這些年新聞總離不開「欠債」，似乎也被不少人認為是「晚景淒涼」，但他不這麼認為，「我幾乎365天腦子都沒停過，有工作我就很開心，因為有得忙。」

對金錢觀，69歲他也有了新的體悟：「你不把錢當錢看，有一天它會瞧不起你。」下週他還將與陳亞蘭搭檔，主持高雄「藍寶石大歌廳」演出，繼續在演藝圈中奮戰。

▲澎恰恰下週將在「藍寶石大歌廳」擔任主持。（圖／記者周宸亘攝）